TSV Sudheim gegen SVG Göttingen: „Ein Highlight für die Jungs“

5:3-Sieg des TSV in der ersten Runde: Hainbergs Carlos Klingebiel (links) wird von Sudheims Yannick Köhler (rechts) attackiert. © Hubert Jelinek/gsd

Eine doch etwas ungewöhnliche Konstellation ergibt sich am Mittwochabend im Fußball-Bezirkspokal.

Northeim/Göttingen – Während der TSV Sudheim in der zweiten Runde dieses Wettbewerbes auf die SVG Göttingen trifft, geht es zeitgleich nur wenige Kilometer entfernt in Rosdorf bereits um den Einzug in die vierte Runde. Zu Gast ist dort der FC Sülbeck/Immensen.

2. Runde: TSV Sudheim - SVG Göttingen (Mi. 18.30 Uhr). Terminverschiebungen haben für diese ungewöhnliche Ausgangslage gesorgt. Dinge, die TSV-Trainer Benjamin Statz aber nur am Rande interessieren. „Das Spiel gegen die SVG wird ein Highlight für die Jungs. Da machen wir vorher den Platz in Sudheim schön, hoffen auf gutes Wetter und auf möglichst viele Zuschauer.“ Sportlich ist sein Team, das durch ein 5:3 beim SC Hainberg in die zweite Runde einzog, natürlich krasser Außenseiter gegen den Landesligisten.

Personell könnte es bei der Heimelf besser aussehen. Mangels Alternativen musste Statz vergangenen Sonntag selbst aushelfen. Fraglich ist der Einsatz von Kevin Höß, dafür reist Daniel Bikic extra für die Partie aus Köln an. Das zeigt, welchen Stellenwert das Pokal-Derby für den Northeimer Kreismeister hat.

Mit einem überzeugenden 2:0-Sieg beim Ligakonkurrenten TSV Landolfshausen/Seulingen hatten sich die SVGer für diese zweite Pokalrunde qualifiziert. Selbstredend, dass das Team von Trainer Esmir Muratovic auch diese zweite Runde überstehen will, in die die Schwarz-Weißen sicherlich als Favorit gelten dürften. „Wir wollen auf jeden Fall in die dritte runde, wollen in Sudheim auch den Ligaunterschied deutlich machen“, sagt SVG-Vize Thorsten Tunkel. Erstmals gehört auch Stürmer Dennis Forkpah dem Kader an, er hat seine Rotsperre von drei Pflichtspielen abgesessen. Muratovic steht somit erstmals der gesamte Kader zur Verfügung. Wer sich in Sudheim durchsetzt, trifft in Runde drei beim Bezirksligisten RSV Göttingen an.

. Das Bezirksliga-Spiel der SVG am Freitag in Lengede wurde in den September verlegt.

3. Runde: SC Rosdorf - FC Sülbeck/Immensen (Mi. 18.30 Uhr). In besagte dritte Runde haben es diese beiden Kontrahenten bereits geschafft. Und hätte man vor der Saison bei diesem Duell nach dem Favoriten gefragt, wäre die Rolle eindeutig an die Sülbecker gegangen. Schließlich tritt der hoch gehandelte FC bei einem Aufsteiger an. Doch die ersten Wochen der Saison liefen beim Team von Trainer Markus Schnepel überhaupt nicht nach Plan. Mit einem 6:1 gegen Lenglern und einem Freilos in Runde zwei stimmt zwar die Pokal-Bilanz, doch in der Liga stehen nach 270 Minuten drei Niederlagen und der letzte Tabellenplatz zu Buche. Sonntag wurde es beim 1:5 in Osterode sogar heftig deutlich.

Die Rosdorfer dürften gerüstet sein, haben sie doch am vergangenen Wochenende am dritten Spieltag der Bezirksliga mit einem 3:1 über die SG Dassel/S. ihren ersten Sieg geschafft. So geht denn auch Trainer Petkovic optimistisch in diese Begegnung. Ein Weiterkommen in die vierte Runde wäre für den Bezirksliga-Aufsteiger ein großer Erfolg. (mwa/wg-gsd)

Wegen Demo: Derby zwischen SVG und 05 auf Sonntag verlegt

Das für Samstag, 16. September, angesetzte Landesliga-Derby zwischen der SVG und dem Göttingen 05 wird auf Sonntag, 17. September (Anstoß 17.30 Uhr) verlegt. Am 16. September trifft sich die Querdenker-Szene zu einem Aufmarsch in Göttingen. „Wir möchten allen Göttinger Bürgern die Möglichkeit geben, dem Derby beizuwohnen, daher ist eine Anreise per Auto, Bus, Bahn bzw. Fahrrad oder zu Fuß Voraussetzung. Diese Möglichkeit ist durch diverse Sperrungen im Stadtgebiet am ursprünglichen Datum nicht gegeben, sodass wir uns mit Göttingen 05 auf eine Verschiebung auf den Sonntagabend geeinigt haben“, so Thorsten Tunkel, 2. Vorsitzende der SVG Göttingen. (gsd)