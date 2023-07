Turnier-Start: 18. Göttinger Sparkassen-Cup in abgespeckter Form

Schwarz-weißer Jubel: Vor einem Jahr gewann die SVG Göttingen den Sparkassen-Cup im Finale gegen Sparta. © Hubert Jelinek/gsd

Von einer richtigen Fußball-Pause keine Spur! Kaum ist die Saison 2022/23 vorbei, wirft die Serie 2023/24 schon ihre Schatten voraus – mit dem 18. Sparkasse Göttingen Cup, der am (heutigen) Mittwoch beginnt. Es ist schon wieder mal soweit.

Göttingen – Mit dabei sind diesmal nur zwölf statt 16 Mannschaften in nur drei statt vier Gruppen. „Wir haben eine Woche weniger Zeit als in den Vorjahren und damit weniger Termine zur Verfügung“, erklärt Turnierchef Lutz Renneberg. Insgesamt seien auch weniger Teams verfügbar gewesen: So hatte zum Beispiel die SG Lenglern zunächst zugesagt, dann aber wohl gemerkt, dass nicht genug Spieler vorhanden sind. Die Vorrunde mit 18 Partien dauert bis zum 14. Juli, dann folgt die Platzierungsrunde für die Teams, die sich nicht für das Halbfinale qualifizieren konnten.

Ins Semifinale ziehen die drei Gruppensieger ein plus der beste Gruppenzweite. Ausgetragen wird das erste Halbfinale am Rehbach beim FC Grone am 19. Juli (19 Uhr), das zweite dann zeitgleich beim SSV Nörten an der Bünte. Das Endspiel wird am Sonntag, 23. Juli, um 15 Uhr im Krügerpark am Sandweg bei der SVG Göttingen ausgetragen.

Die zeitliche Begrenzung des schon traditionellen Vorbereitungsturniers resultiert daraus, dass am letzten Juli-Wochenende schon die erste Runde im Bezirkspokal stattfinden wird, ehe die Punktspielserie am ersten August-Wochenende beginnt.

Als am höchsten spielende Klubs ist der SSV Nörten (Landesliga-Dritter und Bezirkspokalsieger) und Landesliga-Konkurrent SVG Göttingen dabei. Dazu kommen fünf Bezirksligisten und erstmals auch die U 19 von Göttingen 05. Komplettiert wird das Feld durch drei Kreisligisten, darunter aus dem Kreis Northeim-Einbeck Bezirksliga-Absteiger SVG Einbeck und der FC Hettensen-Ellierode, sowie die SG Elliehausen/Esebeck (1. Kreisklasse).

Für den Turniersieger werden 1250 Euro ausgelobt, für den Finalverlierer 750 Euro. Titelverteidiger ist einmal mehr die SVG Göttingen, die das Turnier bereits zehn Mal gewann. (haz/gsd)