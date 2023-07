TV Roringen bei der WM in den USA: „Rope Skipping bald auch olympisch“

Von: Walter Gleitze

Erwartungsfroh: Svenja Reinhardt, Marlene Bringmann, Annika Reinhardt mit Trainerin Astrid Reinhardt (v. links) sind gestern Nacht in die USA zur WM geflogen. © Walter Gleitze/gsd

Mit neun Personen ist der TV Roringen zur WM im Rope Skipping in die USA geflogen.

Roringen – Es herrscht eine angespannte Freude bei der Familie Reinhardt. Denn bevor Trainerin Astrid Reinhardt mit ihrem Mann Ingo, ihre beiden Zwillingstöchter Svenja und Annika, „Nesthäkchen“ Marlene Bringmann und vier weitere Teamkameradinnen des TV Roringen in der Nacht zum Freitag zur Weltmeisterschaft der Rope Skipperinnen nach Colorado Springs im US-Bundesstaat abflogen und mit insgesamt 140 Teilnehmenden zur deutschen Nationalmannschaft und insgesamt 1200 Athletinnen gehören, stellten sie sich noch der HNA im Interview.

Ist dies der erste große sportliche Trip?

Astrid Reinhardt: Nein, letztes Jahr waren wir bei der EM in Bratislava. Die letzte WM in Ottawa in Kanada ist wegen der Corona-Pandemie ja leider ausgefallen. Die nächste WM hat eben auch wegen der Pandemie erst gar nicht stattgefunden. Umso mehr freuen wir uns jetzt auf diese WM, bei der wir immerhin in 14 Disziplinen dabei sind.

Wie kommt man denn überhaupt zu einer solch ausgefallenen Sportart wie Rkope Skipping?

Svenja Reinhardt: Vor 19 Jahren hat unsere Mutter was Neues gesucht, weil Kindertanzen und Kinderturnen da out waren. Beim Feuerwerk der Turnkunst hat sie ein Team aus Hedemünden gesehen, hat sich rumgefragt, ob es jemanden gäbe, der Rope Skipping anbeten könnte. Da war ein Student, der auch in Roringen gewohnt und diese Sportart in Lüneburg angeboten hat. Er hat uns drei Jahre trainiert, und dann hat es Mama übernommen.

Wie ist es, von der eigenen Mutter trainiert zu werden. Gibt es da nicht Konfliktpotenzial?

Annika Reinhardt: Manchmal ja, manchmal nein. Man redet auch außerhalb des Trainings 24 Stunden über Rope Skipping, man kann es also nicht abhaken.

Wie häufig trainiert ihr in der Woche?

Marlene Bringmann: Normalerweise drei Mal, vor Wettkämpfe aber auch an Wochenenden jeweils mindestens eineinhalb Stunden.

Habt ihr als aktive auch manchmal Einfluss auf bestimmte Figuren?

Svenja Reinhardt: Die Freestyle-Figuren denken wir uns selber aus.

Ihr tretet ja auch häufig in der S-Arena bei Spielen der BG Göttingen auf.

Annika Reinhardt: Es macht unglaublich viel Spaß, die Freestyles vor Publikum zu springen, was auch ein gutes Training für uns ist.

Aber wie bekommt ihr, also Svenja und Annika, euer intensives Training mit dem Referendariat unter einen Hut?

Svenja Reinhardt: Einfach weniger schlafen und besser organisieren.

Annika Reinhardt: Auch weniger schlafen und ein Team haben, was darauf flexibel reagiert, wenn wir mal wegen einer Konferenz am Nachmittag nicht beim Training dabei sein können.

Welche Unterstützung habt ihr vom Verein?

Astrid Reinhardt: Eigentlich alle Unterstützung, die wir uns wünschen. Er kann uns finanziell aber kaum unterstützen. Bei unserer Crowfunding-Aktion sind über 7140 Euro zusammengekommen. Allerdings kostet uns der gesamte Trip in die USA knapp 24 000 Euro, das wir größtenteils aus unserer eigenen Tasche bezahlen müssen.

Wann wird Rope Skipping olympisch?

Annika Reinhardt: Bald, denn dieses Jahr wird das WM-Finale im Olympic Channel übertragen. Der Verband steht schon länger in Verhandlungen, dass unsere Sportart bald olympisch ist. (Walter Gleitze/gsd)

Toller Pausenfüller: Svenja und Annika Reinhardt bei einem Auftritt während eines Spiels der BG Göttingen. © Hubert Jelinek/gsd