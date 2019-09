Über 3000 Starter beim Great Barrier Run

Göttingen – Nein, Sorgen um die Zukunft des Great Barrier Runs (GBR) muss sich der sportinteressierte Beobachter nun wirklich nicht machen. Was 2015 mit knapp 400 Läufern begann, wird am 14. September auf dem Sportgelände der Universität Göttingen (Sprangerweg) eine neue Bestmarke in Sachen Teilnehmer produzieren: Mehr als 3000 Läufer haben ihren Startplatz bereits sicher – und Kurzentschlossene können ihre Teilnahme an der fünften Auflage des größten südniedersächsischen Hindernislaufes noch buchen.

Fünf Auflagen mit stetig wachsenden Teilnehmerzahlen erhöhen aber auch den Druck auf den Veranstalter. Unter Hindernissen zu kriechen, durch den Matsch zu robben, über hohe Hürden zu klettern oder sich an Leitern entlang zu hangeln, machen den Reiz des GBR aus. Vor allem dann, wenn man die Herausforderungen im Team angeht. Allerdings erwarten die Starter auch Veränderungen hinsichtlich der Anforderungen.

Auf genau diese Motivation dürfen sich die Läufer wieder freuen. Die Anzahl an Hindernissen wurde auf 23 erhöht – der nächste Rekord! Doch wie die neuen Hürden aussehen werden, bleibt vorerst ein Geheimnis. „Wir wollen es wieder ein bisschen spannend machen, nur so viel sei verraten: Es wird beliebte Klassiker auf der Strecke geben, die – für sich genommen – schon richtig Teamwork erfordern, aber auch neue Elemente werden mit eingebaut sowie bestehende Hindernisse ausgebaut“, kündigt Organisator Mischa Lumme an.

Um die Freude über das Lauferlebnis zu erhöhen, werden die Wettbewerbe entzerrt. Um 10 Uhr starten die ersten Gruppen, der letzte Startblock geht um 16 Uhr auf die Strecke. „Die Startgruppen werden den ganzen Tag über verteilt auf die Runde geschickt. So verhindern wir, dass es zu langen Wartezeiten auf der Strecke kommt und es gibt für die Zuschauenden immer etwas zu sehen“, sagt Lukas Dannenberg vom Organisationsteam über den Ablauf..

Doch auch die Zuschauer dürfen sich freuen. Eine Food Truck-Meile, Mitmach-Aktionen für Erwachsene und Kinder, ein DJ und ein Biergarten sorgen bei freiem Eintritt für einen Sportvolksfest-Charakter.

Kurzentschlossene können ihren Startplatz noch bis zum 13. September (12 Uhr) im Internet buchen. Weitere Informationen und Anmeldungen unter:

great-barrier-run.de