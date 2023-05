Ungewöhnliche Spielabsage bei der SVG Göttingen

Mit links und voller Wucht: Nörtens Nils Hillemann, hier in Aktion beim Treffer zum 1:1 im Spiel gegen die SVG Göttingen, verbuchte am Sonntag in Braunschweig einen Dreierpack für den SSV. © Ottmar Schirmacher

Null Punkte für die Göttinger Teams, aber Siege für Nörten, Northeim und Landolfshausen/Seulingen: Viel war los aus südniedersächsischer Sicht am 30. Spieltag der Fußball-Landesliga. Unsere Auffälligkeiten:

SSV Nörten

Die Kicker des SSV Nörten sind auf Kurs, die beste Mannschaft Südniedersachsens zu werden. Zwar wartet am Wochenende mit Lokalrivale Northeim ein schwerer Brocken, doch es läuft bei den Schwarz-Gelben – und besonders bei Torjäger Nils Hillemann, der mittlerweile bei 21 Saisontreffern angekommen ist. Ein Viererpack gegen MTV Wolfenbüttel, ein Doppelpack gegen die SVG und zuletzt ein Dreierpack in Braunschweig. Dennoch fand Trainer Oliver Gremmes beim 4:1 seiner Mannschaft über BSC Acosta Braunschweig auch einige kritische Worte. „Wir müssen noch an einigen Stellschrauben etwas machen“, so der SSV-Coach, der zuversichtlich ist, dass dieser Hinweis seine Spieler anspornen dürfte.

Eintracht Northeim

Beim Blick auf die Tabelle ist die Northeimer Eintracht nach dem 3:2 gegen Lehndorf endgültig in Sicherheit. Auch bei sechs zu erwartenden Absteigern hat das Team nun zehn Zähler Vorsprung. Da brennt nichts mehr an. Das dürfte gerade richtig kommen vor dem Derby in Nörten. Je nach Spielverlauf könnte es dort mit Blick auf die Brisanz auch an der Seitenlinie wieder etwas emotionaler werden. Wie bereits am Sonntag im Gustav-Wegner-Stadion. Nach lautstarken Beschwerden wurde Coach Philipp Weißenborn von Schiri Marcel Schieffer mit Gelb-Rot aus dem Innenraum geworfen. Weil der Zuschauerbereich, in den Weißenborn musste, unmittelbar daran angrenzt, hatte das aber praktisch keine Auswirkungen auf das Coaching. Beim Derby kann er wieder zurück zu seiner Crew. Gelb-Rot hat für einen Trainer keine Sperre zur Folge.

SVG Göttingen

Auch wenn der Gegner Vahdet Braunschweig schon angereist war, hatte er volles Verständnis für die Absage. Denn in der Kabine hatte ein SVG-Spieler einen epileptischen Anfall erlitten. „Wir sind Vahdet sehr dankbar und werden natürlich die Fahrtkosten erstatten“, so SVG-Vize Thorsten Tunkel. Vom nahegelegen Frühjahrsvolkslauf war ein Notarzt sowie die Berufsfeuerwehr schnell zur Stelle.

TSV La/Seu

Nächstes Derby für den Doppel-Dorfverein: Nach dem 3:1-Sieg bei Sparta Göttingen kann La/Seu schon am Mittwoch einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Am morgigen Mittwoch ist Schlusslicht SC Hainberg zu Gast. Anstoß in Seulingen ist um 19 Uhr.

Göttingen 05

Die Personalprobleme bei den Schwarz-Gelben verschärfen sich noch weiter. Für die kommende Partie gegen Spitzenreiter Vorsfelde fällt nun auch noch Jannik Hartwig nach seiner gelb-roten Karte in Kästorf (0:3) aus. Dabei fahren die Göttinger personell schon auf der letzten Rille. Gerade mal elf Akteure der ersten Mannschaft standen am Sonntag zur Verfügung. So tauchte Physiotherapeut Jürgen Bock als Ersatzspieler auf dem Spielberichtsbogen auf. „Für den Notfall“, wie Trainer Jozo Brinkwerth sagte. Sein Notfallplan, der dann aber doch nicht eintrat: „Wenn er eingewechselt worden wäre, hätte er die Gegner zutexten und so verwirren sollen.“

Sparta Göttingen

Abstieg nur noch theoretisch zu vermeiden. Passt aber irgendwie, denn die Landesliga ist für die meisten Spieler eine Klasse zu hoch – vielen fehlt die notwendige Einstellung, was Noch-Trainer Rico Weiß x-mal beklagt hat.

Torschützenliste

M. Homann (Lehndorf) 29 L. Queiser (MTV Wolfenb.) 25 Nils Hillemann (Nörten) 21 Dustin Reich (Vorsfelde) 20

... Steen Zimmermann (SVG) 15 Gerbi Kaplan (05) 14 R.-H. Ziegner (La/Seu) 14 M.-J. Grunert (Northeim) 11 Florian Renke (05) 11 Silvan Steinhoff (Nörten) 11

