Vorm Saisonstart: Großer Umbruch bei Juniorenteams von Göttingen 05

Treffsicher: Der dreifache 05-Torschütze Theo Kiehlmann (am Ball) beim 8:1-Test gegen Vellmars Can Gökbel (links), Salih Iscanli und Okan Karakaya (rechts). © Hubert Jelinek/gsd

An diesem Wochenende starten auch die Junioren des SC Göttingen 05 in die Meisterschaftsrunde.

Göttingen – Die B-Junioren haben es nach dem Aufstieg in die Regionalliga Nord (zweithöchste deutsche Spielklasse) mit vielen Hochkarätern zu tun. Bei beiden Mannschaften gab es große personelle Veränderungen. Und bei beiden Teams sind auch die Trainer neu.

A-Junioren Nds.-Liga

SC Göttingen 05 - JFV Cloppenburg (Sa., 16 Uhr). Der bisherige B-Jugendcoach Jan Steiger übernahm den Trainerjob von Nils Leunig, der nach acht Saisons aufhörte. Nur vier Spieler blieben aus dem Team von der vergangenen Serie. Aus der bisherigen B-Jugend rückten 20 Spieler hoch, darunter auch Torjäger Tom Hobrecht, dem in den Testspielen Theo Kiehlmann in Sachen Tore stark zur Seite stand. „Wir brauchen Zeit, um uns zu finden“, sagt Steiger, der zuletzt mit seinen Jungs in einem Trainingslager in Schlotheim (bei Mühlhausen) war. Steiger: „Wir sind ein junges Team mit vielen Fähigkeiten. Die Aussichten? Schwierig! Wir haben keinen Druck.“

B-Junioren Regionalliga

SV Meppen - SC Göttingen 05 (Sa., 13 Uhr). Kevin Kahl (41, früher Spieler u.a. in Weende) übernahm den Trainerjob von Jan Steiger, der die B-Junioren als „talentiertes, spannendes Team“ bezeichnet. „Dass wir uns mit den besten Teams messen können, ist eine geile Sache. Wir versuchen, jede Minute zu genießen.“ Dass es aber u.a. gegen den HSV, Wolfsburg. 96, Bremen und Osnabrück sehr schwer werden wird, dürfte klar sein. Wie ernst die 05er das erste Spiel in Meppen nehmen, zeigt, dass sie bereits am Freitag nach Lingen fuhren und dort übernachteten. (haz/gsd-nh)