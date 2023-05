7:1 - Vorsfelde feiert Meistertitel bei Göttingen 05

Von: Helmut Anschütz

Einen Schritt zu spät kommt hier der 05er Steven Baumgart, Vorsfeldes Torwart Justin Kick hat den Ball unter sich begraben. © Hubert Jelinek/gsd

Riesenfreude, Jubelschreie, Sektduschen im Maschpark! Aber nicht bei Göttingen 05, sondern bei den Gästen des SSV Vorsfelde!

Göttingen – Die Wolfsburger Vorstädter feiern mit ihrem schwarz-grünen, in einem Fan-Bus angereisten Anhang einen verdienten 7:1 (2:1)-Erfolg, durch den sie vorzeitig in die Fußball-Oberliga aufsteigen. „Wir sind zurück in der Oberliga“, prangte auf den schon kurz vor Schluss übergestreiften T-Shirts.

So wurden die 05er überhaupt nicht zum Vorsfelder Party-Crasher. Die Überlegenheit des souveränen Spitzenreiters der Landesliga wurde zum Spielschluss hin immer deutlicher. So hätte der SSV-Sieg am Ende auch noch klarer ausfallen können.

„Glückwunsch an den SSV“, war 05-Trainer „Jelle“ Brinkwerth ein fairer Verlierer. „Vorsfelde hat unterstrichen, warum es Tabellenerster ist. „Wir wollten mithalten, solange die Kraft reicht. Am Ende waren 20 Prozent davon weg. Bitter aber, dass es noch ein 1:7 geworden ist.“

Dabei hatte es für die 05er eigentlich vielversprechend angefangen, als der wieder zurückgekehrte Jannis Wenzel (ebenso wie Norick Florschütz) von links ins SSV-Gehäuse einschob. Nach und nach kam der Spitzenreiter aber in Fahrt und vermehrt auch zu Chancen. Mohamed Dallali traf zum 1:1 links unten, und nach einem Schuss ans Kreuzeck drückte Dustin Reich den Ball mit dem Kopf zum 2:1 über die Linie. Kurz vor der Pause war Göttingens Mats-Henry Kleinke halblinks durch, scheiterte aber an SSV-Schlussman Justin Kick.

Mit Beginn der zweiten Hälfte übernahm Vorsfelde die Partie, bei der diesmal nur wenige 05-Fans dabei waren, noch mehr. Der wuchtige, groß gewachsene Stürmer Michel Haberecht traf zum 3:1 flach ins kurze Eck, womit der Gästesieg auf den Weg gebracht wurde. Nolte hatte für die 05er die einzige gute Chance in der zweiten Halbzeit, als er halbrechts allein davonzog, den Ball aber links am Vorsfelder Kasten vorbeisetzte. Beim Team von Coach Brinkwerth ließen nun die Kräfte immer mehr nach, sodass der SSV sein Torkonto noch stramm ausbauen konnte. Zwei Mal war es Torjäger Reich, der auf 6:1 stellte und den zahlreich mitgereisten Anhang immer mehr in Feierlaune versetzte. Den Schlusspunkt setzte dann Jan Broistedt für die Mannschaft von Trainer Alexander Strehmel, einst Bundesliga-Profi unter anderem in Augsburg. Als der gute Referee Ben Salb um 16.58 Uhr abpfiff, kannte der Jubel beim Aufsteiger SSV keine Grenzen mehr. (Helmut Anschütz/gsd)