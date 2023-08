Wieder einmal gute Aktivenzahl in Göttingen

Mächtig in die Pedalen treten mussten die Aktiven beim Radfahren im Rahmen des Volkstriathlons 2023 am Jahnstadion. © Per Schröter

Einen vollen Erfolg feierten am Sonntag die Organisatoren von der Göttinger Sport- und Freizeit GmbH (GoeSF) mit der 15. Auflage des Göttinger Stadtwerke-Volkstriathlons.

Göttingen – Bei der Breitensportveranstaltung, bei der auch ein Schnupper- und ein Staffel-Triathlon angeboten werden, gingen insgesamt über 700 Teilnehmer an den Start.

Nachdem das Freibad am Brauweg, wo der Triathlon normalerweise mit dem Schwimmen gestartet wird, wegen der umfangreichen Sanierungsarbeiten nicht genutzt werden konnte, war die Streckenführung diesmal geändert worden. Geschwommen wurde zunächst im Eiswiese-Hallenbad (300 Meter), von wo aus die Athleten dann zum Parkplatz am Sandweg-Stadion liefen und in der dort eingerichteten Wechselzone aufs Rad stiegen. Nach 20 Kilometern, die die Athleten in zwei Runden vom Jahnstadion über den Rosdorfer Kreisel und den Flüthedamm zum Kreisel an der Kreisstraße 29 und wieder zurück führten, folgte noch ein Fünf-Kilometer-Lauf. Der führte von der Wechselzone die Leine entlang, an der Flüte zurück und einmal rund um den Kiessee bis ins Jahnstadion, wo alle Akteure unter dem Applaus der zahlreichen Zuschauer empfangen wurden.

Den Gesamtsieg über die lange Strecke, bei der 494 Frauen und Männer an den Start gingen (und damit 76 mehr als im Vorjahr), holte sich der Vorjahres-Zweite Carl Sommer vom Team „jedestrainingzählt“ in 54:41 Minuten. Damit verwies er seinen Teamkameraden Yannis Hippe (55:03) und Michael Scheumaier (Team Alicia Jacobi Sports) auf die Plätze zwei und drei.

Schnellste Frau wurde Naima Madlen Diesler (Team „Sehenswert“) in 1:01:56 vor der Göttingerin Sanna Almstadt (1:06:48) und der Bovendenerin Anja Brosold (1:08:00). Bei den Kindern (25 Meter schwimmen, 2,5 Kilometer Rad fahren und 400 Meter laufen) siegten John Wassermann (Bovenden/11:13 Minuten) und Nina Rahmstorf (Göttingen/10:57).

Den Schnuppertriathlon (150 Meter schwimmen, zehn Kilometer Rad fahren und zwei Kilometer laufen) entschieden Michel Baumbach (Göttingen/30:36) und Hanna John (Göttingen/34:27) für sich. (per)