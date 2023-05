Zehnmal unbesiegt: B-Junioren von Göttingen 05 nicht zu stoppen

Traf zum zwischenzeitlichen 1:1: Der 05er Jannes Paul Gremler (rechts) gegen Lüneburgs Niclas Stelter. © Hubert Jelinek/gsd

Während die A-Junioren von Göttingen 05 ihr Heimspiel gegen Lüneburg 2:3 verloren, kamen die B- und C-Junioren zu Siegen in ihren jeweiligen Spielklassen. Über Pfingsten haben die Mannschaften frei.

A-Junioren

Göttingen 05 - MTV Treubund Lüneburg 2:3 (1:1). Die 05er fielen auf Platz sechs zurück. „Wir waren nicht bereit, über Grenzen zu gehen. Dann verliert man auch gegen den Tabellenvorletzten“, meinte Trainer Nils Leunig. Die erste Halbzeit war noch gut, dann verschlief 05 den Auftakt der zweiten Hälfte. Erst in der Schlussphase und in der Nachspielzeit gab es noch ein Aufbäumen. 05-Torwart Theo Bachmann sah in der 78. Minute Rot nach Schiedsrichter- Assistenten-Beleidigung, nachdem er schon gegen Basti Fiedler ausgewechselt war.

Tore: 0:1 Hagen (19.), 1:1 Gremler (35.), 1:2 Aue (49.), 1:3 Harms (74./FE), 2:3 Onal (90./HE).

B-Junioren

Göttingen 05 - SV Meppen II

9:1 (5:1). „Sehr gut“, fasste Trainer Jan Steiger die Partie zusammen. „Das Ergebnis sagt alles aus. Wir haben tolle Tore erzielt und gut von Abwehr auf Angriff umgeschaltet Hut ab!“ Mit 78 Treffern haben die 05er 20 mehr als die zweitbeste Mannschaft erzielt. 27 davon gehen inzwischen auf das Konto von Goalgetter Tom Hobrecht. Steiger weiter: „Wir spielen sehr konstant, haben eine gute Personallage, es fällt keiner ab.“ Für 05 war das zehnte Spiel ohne Niederlage in Folge.

Tore: 1:0 Wellnitz (3.), 2:0 Herwig (7.), 3:0 Hobrecht (12.), 4:0 Drevenstedt (19.), 4:1 Gillmeister (30.), 5:1 Hobrecht (40.), 6:1 L. Müller 47.), 7:1 Hobrecht (55.), 8:1 Hobrecht (70.), 9:1 J. Müller (75.).

C-Junioren

Göttingen 05 - VfB Lübeck 3:1 (2:0). Absteiger 06 zeigt Charakter. In den vergangenen drei Spielen gab es sieben Punkte. „Es entwickelt sich was“, sagt Jugendkoordinator Jan Steiger. Am 3. Juni steigt das letzte Spiel gegen den SV Eichede.

Tore: 1:0 Molov (9.), 2:0 Thondee (33.), 2:1 Kirpal (45., ET), 3:1 Yildirim (68.). (haz/gsd)