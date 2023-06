Zeitfahr-DM der Junioren: Heimspiel bei der Deutschen Meisterschaft

Von: Andreas Arens

Teilen

Heimvorteil: Hannah Buch gewann das U19-Einzelzeitfahren in Esplingerode vor drei Jahren. © Hubert Jelinek/gsd

Der Tuspo Weende hofft auf einen echten Heimvorteil vor den Toren Duderstadts.

Göttingen/Esplingerode – Wenn die Radsportabteilung des Göttinger Vereins am Sonntag, 4. Juni, in Esplingerode die Deutschen Zeitfahrmeisterschaften der Juniorinnen und Junioren (U 19) ausrichtet, sind auch zwei Lokalmatadoren dabei, die sich auf dem welligen Terrain Chancen auf eine Top-Platzierung ausrechnen.

Paul Petry, der sich mit seinen Leistungen zuletzt bereits einen Platz im U 19-Nationalkader erfuhr, sowie Luca Lüdemann wollen es Tuspo-Vereinskollegin Hannah Buch nachmachen. Sie ist mittlerweile auf der World Tour der Damen bei den größten Radrennen der Welt am Start. 2020 gewann sie die Zeitfahr-DM der U 19 – und zwar in Esplingerode auf derselben Strecke wie am kommenden Sonntag.

„Wir haben uns als Ausrichter für dieselbe Strecke wie 2020 entschieden, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es schon einmal geklappt hat“, rechnet sich Organisator Holger Buch vom Tuspo Weende durchaus einen Vorteil auf dem Terrain aus, das den Göttingern natürlich bestens bekannt ist.

Ein Heimspiel wird es für die Tuspo-Starter auf jeden Fall. „Die Esplingeröder unterstützen uns sehr tatkräftig. Alle im Dorf, ob Bauern, Einwohner oder die Feuerwehr, auch der umliegenden Orte, sind mit Herzblut dabei“, betont Holger Buch.

Und auch sportlich fühlen sich die Ausrichter der Konkurrenz gewachsen. „Der Tuspo Weende hat bereits durch das gute Abschneiden seiner Fahrer bei den niedersächsischen Landesmeisterschaften gezeigt, dass die Qualitäten im Einzelzeitfahren vorhanden sind“, so der Tuspo-Abteilungsleiter Radsport Björn Hansmann.

Eine Lokalmatadorin ergänzt das erwähnte chancenreiche Duo im Starterfeld. Friederike Michels geht ab zehn Uhr bei den Juniorinnen an den Start. Nachdem die 39 U 19-Fahrerinnen ihre 17 Kilometer absolviert haben, gehen die 88 männlichen Radsportler auf die Strecke. Sie müssen die 8,5 Kilometer lange Runde im Eichsfeld einmal mehr durchfahren und haben nach 25,5 Kilometern das Ziel erreicht.

Eine extreme Schwierigkeit hat der Kurs im Duderstädter Ortsteil Esplingerode nicht zu bieten. Dafür geht er über ein insgesamt profiliertes Gelände, was den Einfluss des Windes etwas minimiert. Denn der kann – je nach Startzeit – beim Zeitfahren durchaus ein Faktor werden gerade auf topfebener Strecke. Windschattenfahren ist beim Zeitfahren bekanntlich verboten, dem Wind jedoch so wenig wie möglich Widerstand zu leisten elementar. Aufgrund des welligen Terrains kommen in Esplingerode auch technisches Vermögen und die Krafteinteilung nicht zu kurz.

(Andreas Arens)

In Esplingerode dabei: Paul-Felix Petry von Tuspo Weende rechnet sich Podestchancen aus. © IMAGO/frontalvision.com