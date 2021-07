Zwei deutliche Siege für Plesse-Männer

Handball-Oberliga Männer

+ © Hubert Jelinek/gsd Neues Gesicht bei der HSG: Plesses Neuzugang Tomislav Zidar (am Ball) gegen Rosdorfs Philip Nörthemann. © Hubert Jelinek/gsd

Zu zwei deutlichen Siegen kamen die Oberliga-Handballer der HSG Plesse-Hardenberg in ihren Testspielen gegen die HSG oha (45:32, am Freitag in Herzberg über drei Mal 25 Minuten) und über den MTV Rosdorf (33:21 am Sonntag über drei Mal 20 Minuten in Bovenden).

Bovenden/Nörten – HSG-Trainer Dietmar Böning-Grebe war mit dem Gezeigten zufrieden.

Ziel im Testspiel-Doppelpack sei gewesen, „aus einer aktiven Abwehrarbeit heraus durch rasche Entscheidungen die Distanz zwischen den beiden Wurfkreisen möglichst schnell zu überbrücken“. Das sei „über weite Strecken gelungen“. Im Angriff hätte der Trainer sich von seinen Spielern noch mehr Mut gewünscht, das Eins-gegen-Eins zu suchen. Einen guten Eindruck hinterließen die Neuzugänge Marvin Heidig (rechter Rückraum), Eric Seibt (Linksaußen) und Tomislav Zidar (rechter Rückraum).

Die Schulferien stellen die HSG vor ein Problem: Da die niedersächsischen Hallen im ersten Teil der Sommerferien geschlossen sind, müssen die Burgenhandballer bis zum 14. August improvisieren. Dann steigt ein erneuter Vergleich des Böning-Grebe-teams mit dem Verbandsligisten TG Münden.

HSG: Gees, Kubanek und Wigger (alle in beiden Spielen für jeweils ein Drittel) - Herrig (10 in Herzberg und 3 in Bovenden), Funke (8/1 und 4), Lange (7 und 2), Seibt (3 und 6), Zidar (6/2 und 3/3), Heidig (- und 7/1), Crazius (4 und 2), Schlüter (3 und 2), Winkelmann (2 und 2), Arndt (2 und -), Menn (- und 2), Herale (-und 1). (zdz)