Zwei Mal WM-Gold, vier Mal Silber: Überragende Leistungen in Colorado Springs

Die glorreichen Sieben: Die Rope Skipperinnen des TV Moringen mit ihrer Trainerin Astrid Reinhardt (stehend links) präsentieren stolz ihre WM-Medaillen. © privat/nh

Mit einem großen Medaillensatz nach fantastischen Leistungen kehrten die sieben Rope Skipperinnen vom TV Roringen von den Weltmeisterschaften im US-amerikanischen Colorado Springs zurück.

Colorado Springs/Göttingen – Dabei starteten sie in 14 verschiedenen Disziplinen, wobei durch die Platzierungen in den Vorrunden, in denen sie besser als Platz sieben abgeschnitten hatten, vier Starts in den Finals hinzukamen.

So verliefen die ersten beiden Tage bei den Starts in den Open Tournements schon sehr erfolgreich, bei denen im Single Rope Speed Relay Aenne Banasch, Viviane Simon, Annika Reinhardt, Enja Kubitschke wie auch Svenja Reinhardt im Single Rope Individuell Silber gewannen. Hinzu kam am zweiten Wettkampftag der Jugend-Weltmeisterschaft ebenfalls Silber im Wheel für die erst 14-jährige Marlene Bringmann und die 15-jährige Marlene Grajcar. „Unglaublich, was unsere Jüngsten abgeliefert haben. Äußerlich haben sie sich von der Kulisse nicht ablenken lassen, doch welche Aufregung da war, kann man sich vielleicht ausmalen. Es war ihr erster internationaler Auftritt – und dann solch ein Ergebnis“, schwärmte ihre Trainerin Astrid Reinhardt nach einer überragenden Leistung der beiden.

Beim Triple Under am dritten Tag hatte sich Annika Reinhardt nach Bestleistung für das WM-Finale qualifiziert, in dem sie Rang sechs belegte. Im Double Dutch Triad hatten sich Annika und Svenja Reinhardt, Enja Kubitschke, Viviane Simon in der Vorrunde den zweiten Rang und damit die Finalteilnahme gesichert, in der sie als Vorletzte die Führung übernahmen, nur noch auf den Auftritt der USA, die mit einem Mixed-Team angetreten waren, warten mussten, den Roringerinnen aber nicht mehr Gold abnehmen konnten. „Ich bin so stolz auf das Team und unfassbar glücklich. Zu Beginn hätte ich nie mit diesen Ergebnissen gerechnet“, meinte die überglückliche Annika Reinhardt, die im Wheel mit ihrer Zwillingsschwester Svenja im Finale ebenfalls nicht zu schlagen war und ihren zweiten WM-Titel holte. Im Double Dutch Pair gab es noch einmal WM-Silber für die Zwillingsschwestern zusammen mit Enja Kubitschke und Viviane Simon.

„Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren, das wird die nächsten Tage erst sacken müssen, und die Videos werden wir noch einige Male anschauen, das ist gewiss“, meinte eine überglückliche Trainerin Astrid Reinhardt, die unglaublich stolz war ob der überragenden Leistungen ihrer Zwillinge Annika und Svenja und naturgemäß auch der anderen fünf Roringer Rope Skipperinnen. „Die Mädels waren unglaublich, die vielen Trainingseinheiten haben sich gelohnt“, ergänzte Astrid Reinhardt. (wg/gsd)