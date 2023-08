Zwei Pleiten für 05-Junioren: Tore auf dem Silbertablett serviert

Torschütze zum 2:5 für 05: Göttingens Luis Ehrhardt (links) vor Cloppenburgs Peer Behrends. © Hubert Jelinek/gsd

Herbe Niederlagen setzte es zum Saisonauftakt für den Fußball-Nachwuchs von Göttingen 05.

Göttingen - Die A-Junioren unterlagen dem JFV Cloppenburg zuhause mit 2:7, während die in die Regionalliga Nord aufgestiegenen B-Junioren beim SV Meppen mit 0:5 unterlagen.

A-Junioren

Göttingen 05 - JFV Cloppenburg 2:7 (1:4). Nach der derben Startpleite zog Trainer Jan Steiger sein Team zu einer langen Aufarbeitung auf dem Ex-B-Platz im Maschpark zurück. Zu besprechen gab es wohl einiges. Die neuformierte A-Jugend war deutlich unterlegen, hatte aber beim 0:1 auch mit einer umstrittenen Elfmeter-Entscheidung des Schiedsrichters Pech. „Die weiteren Tore haben wir dem JFV auf dem Silbertablett serviert“, so Steiger. „Es gab viel zu viele individuell Fehler.“ Den 05ern bleibt also noch viel Arbeit. Am kommenden Wochenende ist 05 spielfrei, die Partie gegen Braunschweig ist auf den 6. September verlegt worden.

Tore: 0:1 Iwo (10./HandelfmeterE), 0:2 Renken (17.), 1:2 Hobrecht (31.), 1:3 Landwehr (37.), 1:4 Iwo (45. + 1), 1:5 Kolhoff (57.), 2:5 Ehrhardt (71.), 2:6 Reiners (84.), 2:7 Nagel (90.+6/Foulelfmeter).

B-Junioren

SV Meppen - Göttingen 05 5:0 (2:0). Es gab zu viele einfache Fehler beim 05-Team von Trainer Kevin Kahl. Meppen hatte mehr individuelle Qualität aufzuweisen. Dass die Göttinger extra schon einen Tag vor dem Debüt in der zweithöchsten Spielklasse nach Lingen angereist waren, zahlte sich letztlich nicht aus.

Am kommenden Samstag (16 Uhr) ist mit dem Hamburger SV II der erste Hochkaräter bei den 05ern im Maschpark zu Gast.

Tore: 1:0 Wucherpfennig (25.), 2:0 Wema (37.), 3:0 Wucherpfennig (52.),4:0 Frohne (61.), 5:0 Heermann (80.). (haz/gsd-nh)