10:39 - TG Münden mit Rekordniederlage 

Hann. Münden – Nicht konkurrenzfähig waren die Handballer der TG Münden im Heimspiel gegen Tabellenführer TuS Vinnhorst. „Das sah heute aus wie Oberliga gegen Kreisklasse“, meinte TG-Trainer Matthias Linke nach der unglaublichen 10:39 (3:21)-Schlappe.

Für die cirka 130 Zuschauer wurde es am Samstag ein quälend langer Abend, denn schon nach wenigen Minuten war klar, dass es ein Desaster geben würde (1:8/11.). Die Besucher in der Gymnasiumshalle wurden Zeuge einer historischen Pleite: Noch nie hatte eine Mannschaft der TG mit 29 Toren Unterschied verloren.

„Das war vor dem Spiel nicht abzusehen“, sagte Linke nach dem 60-minütigen Albtraum. „Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, den Spitzenreiter so lange wie möglich zu ärgern.“

Das misslang komplett. Erstmals in den Heimspielen dieser Saison agierte Münden so fahrig und drucklos, wie es das hoffnungslose Tabellenbild auch nahelegt. Diesmal ging den Mündenern alles zwei Nummern zu schnell, und der TuS Vinnhorst kam mit seinem drittligaerfahrenen Kader spielerisch leicht zu Toren. Auf der anderen Seite fanden die Gastgeber gegen den überragenden Gästetorhüter Colin Räbiger kein Mittel. Der Zwei-Meter-Hüne dürfte mit nur drei Gegentreffern in einer Halbzeit einen persönlichen Rekord aufgestellt haben. Er fing (!) gleich mehrere Würfe aus dem TG-Rückraum; sogar Torjäger Christian Grambow blieb von einer solchen Demütigung nicht verschont. Hinzu kam aus Mündener Sicht eine Unzahl von Fehlpässen. Das Problem blieb bis zum Ende akut, obwohl es die Gastgeber auf der Spielmacherposition gleich mit drei Akteuren probierten. Trotz des feststehenden Abstiegs: Einen solchen Aussetzer darf sich die TG gerade vor eigenem Publikum nicht noch einmal erlauben. Das Motto muss lauten: mit Anstand in die Verbandsliga.

TG Münden: Sonne, Görtler – Weinberger 3, Schilke 3/1, Hartig 2, Bolse 1, Michalke 1, Grambow, Fehling, Mangels, Kleinschmidt.