Handball-Ligen werden ab Herbst neu eingeteilt

Von: Manuel Brandenstein

Andreas Hoppe, seit November 2021 Vorsitzender der Handballregion-Südniedersachsen. © privat

Handballregionen Süd und Südost Niedersachsen übernehmen eine Art Vorreiterrolle

Hann. Münden – Die schrumpfenden Mannschaftszahlen im Handball machen eine weitergehende Zusammenarbeit der Regionen nötig. Die Handballregion Südniedersachsen bestätigte, dass im Süden Niedersachsens bereits zur kommenden Saison ab September neue Ligen aufgestellt werden. Die komplette Verschmelzung von elf auf nur noch fünf Regionen im Bundesland soll dann im Sommer 2024 vollendet sein. Danach werden sich die Mannschaftszahlen in diesen Regionen annähern (zwischen 520 und 750 Teams über alle Altersklassen hinweg).

Aus Hann. Münden ist davon die Zweite der TG Münden sowie die SVS-Männer und Frauen II betroffen. TG-Trainer Dennis Senger erwartet, dass die für den Herbst geplante Zusammenlegung mit der Handballregion Südost (Goslar-Braunschweig-Wolfsburg) schon einen höheren zeitlichen Aufwand für die Hobbyspieler bedeuten werde. Da treffe es sich für sein Team gut, dass mit Pelle Schilke ein Spieler nach Münden zurückkehrt, der an weite Fahrten aus seiner Zeit in der TG-Ersten gewöhnt ist. Ob man eher in Richtung Goslar oder Salzgitter fahren müsse, wisse man noch nicht. Die Ligen werden nach dem Ende der Meldefrist am 21. Mai in den kommenden Wochen zusammengestellt. „Wie das für uns dann finanziell geregelt wird, ist mit dem Verein noch nicht abschließend besprochen worden“, so der 33-jährige Senger, auf dessen Team mehr Fahrtkosten zukommen. Der Trainer sieht aber auch einen Vorteil: Er erwartet wieder den regulären Saisonmodus mit einem Hin- und einem Rückspiel. Play Offs oder gar eine Dreierrunde waren nur Notlösungen und sollten der Vergangenheit angehören.

Regionsvorsitzender Andreas Hoppe aus Göttingen beschreibt das, was bislang feststeht: „Es werden zunächst sogenannte Schattenstaffeln erstellt und dann wird es Arbeitstagungen mit den Vereinsvertretern geben, um alles endgültig abzustimmen.“ Ein Ziel sei es, auch auf Regionsebene wieder einen altbewährten Modus mit Auf- und Abstiegsplätzen hinzubekommen. In den vergangenen Jahren konnte sich praktisch jeder Verein seine Spielklasse auswählen, da die Ligen nicht mehr stabil und berechenbar waren. „Wir wollen dann wieder einen sportlichen Wettbewerb haben“, so Hoppe, der aber betont, dass das bisherige Einwahl-Verfahren bei der Zusammenstellung der ab Herbst 2023 spielenden Ligen noch beibehalten werde.

Der Geschäftsführer des Handballverbands Niedersachsen-Bremen (HVNB), Markus Ernst, bestätigt, dass es im Süden auf freiwilliger Basis zum Herbst schon eine Zusammenarbeit geben werde. In anderen Regionen gäbe es noch weiteren Gesprächsbedarf. Fest steht, dass die Landesligen ab 2024 in den Organisationsbereich der Regionen fallen werden. Bei den Frauen wird dann eine Verbandsliga neu eingeführt, die als unterste Klasse dem HVNB untersteht. Die Qualifikationsbedingungen für die neue Liga (beispielsweise für die besserplatzierten Landesligisten) stehen aber noch nicht fest. Außerdem wird über der Oberliga Regionalligen eingezogen. „Insgesamt wird es eine einheitliche Ligenstruktur geben, aber vermutlich unterschiedlich große Staffeln bei Männern und Frauen“, so Markus Ernst abschließend.