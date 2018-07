Mündenerin Ann-Charlotte Spangenberg wird 30. bei Orientierungslauf-WM

Kecskemét/Hann. Münden. Beste Deutsche und trotzdem nicht zufrieden: Die Mündenerin Ann-Charlotte Spangenberg kehrt mit einem 30. Platz von den Junioren-Weltmeisterschaften der Orientierungsläufer in Ungarn zurück.

Der Ärger über den ein oder anderen Fehler zu viel währte aber nur kur. Nach der WM kamen in der jungen Mündenerin schon Revanche-Gelüste auf: „Nun gilt es, aus den Fehler dieser WM zu lernen, die guten Dinge zu festigen und weiter an dem Tempo zu arbeiten.“

Einen Schritt weiter ist bereits Spangenbergs Landsmann Colin Kolbe, der die erste Goldmedaille seit 27 Jahren für die Bundesrepublik holte. „Er hat das gesamte Team und alle Orientierungsläufer Deutschlands jubeln lassen“, freute sich nicht nur Spangenberg mit dem Sieger über die Sprintdistanz.

Insgesamt nahmen mehr als 300 Sportler aus 36 Nationen an der JWM etwa 100 Kilometer südlich von Budapest teil. Mit großen Erwartungen startete die Mündenerin in die Langdistanz. Über die gut zehn Kilometer durch Sanddünen und Dickicht mit teils diffizilen Posten startete Spangenberg gut. Zwischenzeitlich lag sie auf Rang 26. Ein ärgerlicher Parallelfehler, bei dem sie einige der Dünen falsch zuordnete und dadurch zu weit westlich lief, warf sie aber zurück – Platz 92 von 148.

Freude und Enttäuschung

+ Freude über Platz 30: Ann-Charlotte Spangenberg. © Spangenberg/privat Viel besser lief es über die 3,8 Kilometer lange Sprintdistanz durch die Innenstadt Kecskeméts. Künstliche Hindernisse sorgten für eine sehr anspruchsvolle Bahn. Doch davon ließ sich Spangenberg nicht beeindrucken. Voller Konzentration und mit hohem Tempo startete sie in ihre Lieblingsdisziplin.

Dank effektiver Navigation lag sie nach drei Viertel des Rennens unter den ersten 25. Nur die falsche Laufrichtung um ein Haus auf dem Weg zum letzten Kontrollpunkt kostete wertvolle Sekunden. Mit Platz 30 erreichte Spangenberg nicht nur ihre beste WM-Platzierung, sie war auch beste Deutsche und blickte zufrieden auf den „starken Lauf“ zurück.

Nachdem die Mündenerin die Qualifikation für das A-Finale der Mitteldistanz verpasst hatte, lief es nicht mehr wie gewünscht. Platz 19 im B-Finale und keine Wertung in der deutsch-französischen Mixstaffel waren nicht das, was Spangenberg sich erhofft hatte. Sie trug aber immerhin zum zehnten Platz des deutschen Teams in der Nationenwertung bei – mit der besten Punktzahl seit vielen Jahren.

Im kommenden Jahr bei der JWM in Dänemark will Spangenberg es besser machen. Das Training läuft schon.