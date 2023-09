Zwei Auftaktsiege für TG Münden

Teilen

Große Freude im Mündener Lager: Hier feiern Ann-Sophie und Paulina Franke einen erfolgreichen Angriff. © Per schröter

Der Start in die neue Spielzeit konnte sich für die Verbandsliga-Volleyballerinnen der TG Münden sehen lassen: Die Mannschaft machte den Heimspieltag gegen den Tuspo Weende II und den TC Hameln förmlich zu einem Fest und verbuchte die Maximalzahl von sechs Punkten.

Hann. Münden – Beim 3:0 (25:15, 25:14, 25:14) gegen die Weender Reserve gelang der TG ein Auftakt nach Maß. Und das, obwohl Zuspielerin Jasmin Drube nicht zur Verfügung stand. Trainer Robert Breuer konnte ansonsten auf seinen stärksten Kader zurückgreifen. Das zeigte sich von Beginn an. Besonders auffällig – nicht nur in dieser Phase – Ann-Sophie Franke und Julia Wetzorke auf ihrer neuen Position der Libera. So konnten die spielerisch überlegenen Gastgeberinnen ihr Können klar ausspielen. Im zweiten Satz wurde es knapper, da Weende besser ins Spiel kam. An eine Wende war aber nicht zu denken.

Im zweiten Spiel gegen Hameln – 3:1 (25:23, 17:25, 25:21, 25:23) wechselte die TG nun mehr durch. Unter anderem kam auch Jana Wartenberg nach ihrer Babypause von Beginn an zum Einsatz. Im zweiten Satz musste Münden etwas Federn lassen. Die Hamelnerinnen machten nun deutlich weniger Fehler und zeigten ihre Stärken.

Nach dieser Satzniederlage fanden die Gastgeberinnen aber mit einer stabileren Annahme ins Spiel zurück und entschieden den dritten Durchgang für sich. Der vierte Satz wurde zwar noch einmal eng, aber letztlich blieben die Punkte in Münden. Trainer Robert Breuer zeigte sich sehr zufrieden.

Der Ausblick: Das Team der TG Münden gastiert nun am 30. September bei VT Südharz. (Manuel Brandenstein)