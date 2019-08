Vor Ort bei der Cricket-Meisterschaft in Münden: Wo keiner den Meister sehen will

Cricket am Mündener Rattwerder: In dieser für das Cricket typischen Szene versucht der Werfer (im Hintergrund rechts) den Schlagmann des Kummerfelder SV (links) vergeblich zu einem Fehler zu zwingen.

Die Entscheidung um die Deutsche Cricket-Meisterschaft fiel am Wochenende in Hann. Münden. Wir waren vor Ort und haben Eindrücke gesammelt.

Es ist Sonntagmittag, die Sonne scheint: Im England des 19. und 20. Jahrhunderts würde man jetzt schnell den Picknick-Korb packen und dann nichts wie ab zum Cricket-Pitch! In Münden ist ein solcher Ausflug aber für kaum jemanden ein Thema. Und das obwohl an der Sportanlage am Rattwerder das Finale um die Deutsche Cricket-Meisterschaft stattfindet. Nur mitbekommen hat offenbar niemand, dass hier der Kummerfelder Sportverein nördlich von Hamburg und der Stuttgart Cricket-Verein um die nationale Krone kämpfen.

Wer hier viel Brimborium erwartet, wird enttäuscht. Hier geht es noch um den Sport – und um das Miteinander. Alle Spieler und Offiziellen (Zuschauer sind trotz der Bedeutung des Final-Matches nicht gekommen) machen zwischen den beiden Halbzeiten erst einmal gemeinsam Mittagspause. Es gibt Chicken-Curry aus einem riesigen Topf. Für alle, ob Spieler, Trainer, Schiedsrichter oder Verbandspräsident. Und heute bekommt auch der seltene Besuch von der Presse eine Schale angeboten.

+ Objekt der Begierde: der Meisterpokal im Cricket. © Andreas Arens

Dieses Curry, das ein Mitglied des PSV Münden selbst zubereitet hat, lohnt sich. Und gehört zur Tradition, wie Yvonne Schubert, eine der Mitbegründerinnen des Stuttgart Cricket-Vereins, erzählt. Das gemeinsame Mittagessen ist eine der vielen Besonderheiten dieser für Deutsche so unkonventionellen Sportart. Cricket ist wohl der einzige Sport der Welt, in der feste Mittags- und Tee-Pausen im Regelwerk festgeschrieben sind. Eine Stärkung zwischendurch muss auch sein, dauert ein durchschnittliches Ligaspiel hierzulande doch etwa acht Stunden.

In internationalen Testspielen gehen die Cricket-Matches auch schon mal über drei oder fünf Tage. So viel Geduld hätten mögliche Besucher in Münden gar nicht aufbringen müssen. Denn der Deutsche Meister stand dann doch vor Einbruch der Dunkelheit fest: Der Kummerfelder SV gewann mit vier Wickets und 236 Punkten gegen die Stuttgarter.

+ Chicken-Curry für alle: Dawood Zadran (Dritter von links) vom PSV Münden versorgte Sportler und Offizielle mit dem für das Cricket typische gemeinsame Mittagessen. © Andreas Arens

Aber eigentlich geht es allen Cricketspielern vor allem um ihren Sport. Die meisten haben indische, afghanische oder pakistanische Wurzeln – dort ist Cricket jeweils Nationalsportart –, doch sie versuchen, Pionierarbeit zu leisten, ihren Sport in Deutschland nach vorne zu bringen. So wie Vinod Joshi, Leiter der relativ neuen Abteilung Cricket im PSV Münden. „Wir hoffen, dass Cricket durch den WM-Sieg der englischen Mannschaft vor wenigen Wochen auch in Europa wieder bekannter wird. In Deutschland entwickelt es sich immer mehr. Jetzt hoffen wir, dass es bald olympisch wird, um öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen.“

Auch in Münden täte dem Cricket etwas mehr Aufmerksamkeit gut. Das war ein Grund, warum der Deutsche Cricket Bund (DCB) das Finale kurzfristig in die Dreiflüssestadt vergeben hat. Auch die geografische Lage in der Mitte Deutschlands kam gelegen. Die Verbandsspitze um Präsident Siegfried Franz und Geschäftsführer Brian Mantle war sehr zufrieden mit der Wahl: „Münden liegt sehr schön, eine sehr schöne Stadt. Und die Organisation vom PSV war auch super.“