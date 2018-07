David gegen Goliath: Benterode freut sich auf den KSV Baunatal

Altkreis Münden. Die Hessen legen schon wieder los: Am Wochenende stehen mit der 2. Runde im Fußball-Kreispokal Kassel die ersten Pflichtspiele der Saison für Teams aus dem Altkreis Münden an.

Jeweils am Sonntag um 15 Uhr müssen die SG Landwehrhagen/Benterode (gegen Hessenligist KSV Baunatal) und die SG Escherode/Uschlag (beim TSV Vellmar) ran.

SG Landwehrh./Benterode – KSV Baunatal (Rasenplatz Benterode). „Wir werden 90 Minuten hinter dem Ball herlaufen“, prophezeit SG-Trainer Andreas Kühne seinen Jungs einen schwierigen Stand. Klar, so ein Hessenligist kommt nicht alle Tage nach Benterode. Entsprechend ist bei Spielern und Trainer des gastgebenden B-Kreisligisten die Vorfreude größer als das Knieschlottern. „Wir freuen uns, die Jungs haben Lust. Mal gucken, was uns die Baunataler in 90 Minuten so bieten“, ist Kühne gespannt auf das spielerische Potenzial des Gegners. Um das Ergebnis in Grenzen zu halten, plant der Coach eine Defensivtaktik mit einer Fünferkette hinten und einem Viererriegel davor. Nette Notiz am Rande: KSV-Trainer Tobias Nebe wohnt in Landwehrhagen und könnte in Benterode ein paar Nachbarn begegnen.

TSV Vellmar – SG Escherode/Uschlag. Während das eine Mündener Team, das in Hessen aktiv ist, als klarer Außenseiter startet, will A-Kreisligist Escherode/Uschlag in Vellmar seiner Favoritenrolle gerecht werden. Gegen das klassentiefere Team rechnet SG-Trainer Carsten Ernst jedoch mit wesentlich mehr Gegenwehr als beim Test gegen B-Ligist SSV Kassel (11:2): „Im Pokal geht es anders zur Sache. Wir wollen gewinnen, aber das wird bestimmt nicht leicht.“ Zwar kann Ernst den Gegner nicht so richtig einschätzen, die Favoritenrolle nimmt er aber an. Das liegt auch an der Frühform seines Teams. „Wir sind seit zweieinhalb Wochen im Training und die Jungs haben sehr gut mitgezogen“, betont der Coach.