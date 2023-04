Die TG Münden hat den Sieg in Sehnde im Sinn

Von: Per Schröter

Harter Kampf: Wie Gian-Luca Rusteberg (links) gegen Himmelsthür will die TG Münden alle Widerstände überwinden, um so viele Punkte wie möglich zu holen. © Per Schröter

Handball-Verbandsligist TG Münden peilt in den verbleibenden Saisonspielen die Maximalausbeute an. Der Anfang soll am Samstag in Sehnde gemacht werden.

Hann. Münden – Mit einem Sieg beim TV Eintracht Sehnde wollen die Verbandsliga-Handballer ihre theoretische Chance auf den Aufstieg wahren (Samstag, 18 Uhr).

„Wir haben kein leichtes Restprogramm, aber wir wollen definitiv jedes der fünf ausstehenden Spiele gewinnen“, sagt Trainer Hazim Prezic, für des das 26:26 gegen Tabellennachbar Himmelsthür am vergangenen Samstag eine gefühlte Niederlage war. „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen, haben aber in den entscheidenden Phasen immer wieder dumme Fehler eingestreut und es so selbst weggeworfen“, so Prezic.

Das soll in Sehnde anders werden. Doch auch wenn sie das Hinspiel in der Gymnasiumhalle klar mit 36:25 gewann, sieht er eine „ganz schwere Aufgabe“ auf seine Mannschaft zukommen. „In der Sporthalle in Sehnde ist Patte verboten und das ist völlig ungewohnt für die Jungs“, so Prezic. Um sie daran zu gewöhnen, hatte er für Dienstag ein Trainingsspiel ohne Kleber organisiert, das allerdings „katastrophal“ verlaufen sei. „Außerdem trainieren wir diese Woche mit sauberen Bällen“, sagt er, wohl wissend, dass sein Team dennoch klar im Nachteil sein wird.

„Erschwerend hinzukommt, dass bei einigen meiner Spieler die Luft etwas raus zu sein scheint“, sagt Hazim Prezic, der sich dennoch kämpferisch gibt. „Solange wir die Chance auf Platz drei in der Abschlusstabelle haben, geben wir nicht auf“, sagt er. Und das Potenzial, beim Tabellenneunten in Sehnde bestehen zu können, hat seine Mannschaft ja ohne Zweifel.