Dransfelder SC: Mit Benjamin Mielenhausen zum Titel

Dransfeld. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga gehen die Fußballer des DSC Dransfeld das Unternehmen sofortiger Wiederaufstieg mit stark verändertem Kader an.

Sieben Neuzugänge präsentierte Trainer Helmut Rehbock zum Trainingsauftakt. Die wohl wichtigste Personalie ist Ex-Spielertrainer Benjamin Mielenhausen, der nach einer Saison beim Landesligisten SC Hainberg zurückkehrt und mit seinen alten Freunden noch einmal richtig Gas geben will. An seiner Seite in der Offensive wird Dominik Aigboboh spielen, der aus Hombressen kam und wie Mielenhausen äußerst torgefährlich ist.

Weitere Neuzugänge sind Nico Schulze (kam vom JFV West), Marco Diel (SG Settmarshausen/Mengershausen), Andreas Spillner, Nico Malecha (beide aus der eigenen Zweiten) und Falk Wachsmuth (reaktiviert). Verzichten müssen die Dransfelder künftig auf Torwart Daniel Hartje (TuSpo Weser Gimte), Routinier Hassan Noureddine (pausiert) sowie Andreas Kreuz und Daniel Erfurth, die ihre Karrieren beendet haben.

Anspruch auf den Titel

„Die Neuzugänge sehe ich überwiegend als positive Ergänzung zum bisherigen Kader an“, sagt Helmut Rehbock. „Insbesondere natürlich Benjamin Mielenhausen, der auch menschlich ein Vorbild für die jüngeren Spieler ist.“ Aufgrund der Rückserie der vergangenen Saison, in der sein Team 24 Punkte geholt hat und damit Platz sieben in der Rückrundentabelle belegte, hat er den Anspruch, in der Kreisklasse um den Titel mitzuspielen. „Gleichwohl unterschätze ich einige Mannschaften nicht, die sehr stark auftreten werden“, so Rehbock.

Er werde versuchen, „den Spaß am Spiel zu vermitteln und dabei insbesondere einige jüngere Spieler in ihrer fußballerischen Entwicklung zu fördern“. Außerdem steht für ihn die Umsetzung taktischer Dinge ganz oben auf der Agenda. „Sollten alle Spieler richtig mitziehen, können wir uns auf eine sehr schöne Fußballzeit freuen“, so der Coach, der wegen der kurzen Vorbereitungszeit auch nur drei Testspiele organisiert hat: Am Freitag, 19 Uhr, zuhause gegen die SG Ilmetal/Dassensen, am Sonntag, 15 Uhr, beim FC Gleichen in Diemarden und am Mittwoch, 1. August, um 18.30 Uhr zuhause gegen den TSV Dramfeld. Ein weiteres Testspiel findet am Freitag, 10. August, beim FC Gimte statt, da der DSC ein Freilos im Pokal gezogen hat.