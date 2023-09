Mündener Nachwuchshandballer im Eishockey-Land Kanada

Von: Manuel Brandenstein

Gut eingepackt: Leonard Jordan auf einem zugefrorenen See in Kanada vor beeindruckender Bergkulisse. © privat

Als Handballer gehört man in Kanada zu einer sehr kleinen Minderheit. Trotzdem gefällt es dem Mündener Nachwuchsspieler Leonard Jordan dort so gut, dass er schon zum zweiten Mal dorthin aufbricht.

Hann. Münden – Rein sportlich gesehen, musste sich der Mündener Nachwuchs-Torwart Leonard Jordan in Kanada nicht besonders warm anziehen. Schließlich ist Handball dort nur eine Randnotiz. Aber die minus 20 Grad Celsius, die es in Edmonton schon mal haben kann, sind nicht zu unterschätzen. Das Abenteuer eines Schulhalbjahres im Ausland hat den 17-Jährigen von der JSG Münden/Volkmarshausen derart gepackt, dass er schon wieder auf dem Sprung steht.

Bereits an diesem Sonntag wir er erneut ein Flugzeug besteigen und über den großen Teich fliegen. Leonard ist begeistert. „Von der Schulzeit her war mein erster Aufenthalt die beste Zeit in meinem Leben“, betont er. Er hatte sich im Vorfeld erkundigt, welche Schule den Handballsport überhaupt anbot. „Ich wollte nämlich unter keinen Umständen während meiner Zeit zwischen Januar und Mai deutlich schlechter werden, da ich erst kurz zuvor bei der TG hatte einsteigen dürfen. Wie in den USA ist der Amateursport in Kanada nicht von Vereinen, sondern über die Schulen organisiert. Letztlich wurde er an einer High School in Edmonton fündig.

Der 1,95 Meter lange Mündener muss gleich gehörigen Eindruck hinterlassen haben, denn die sogenannten Tryouts (für alle offene Probetrainings) verliefen keineswegs nach Wunsch. „Ich war an diesem Tag ziemlich schlecht, aber Trainer Sean Heidebrecht war wohl so von mir als deutschem Spieler überzeugt, dass ich trotzdem in die Mannschaft kam.“ Insgesamt war er überrascht, auf welch gutem Niveau gespielt wurde. In der Stadtliga von Edmonton ging es dann zwischen März und Mai mehrmals pro Woche in Punktspielen zur Sache. Am Ende der kurzen Saison war es auch dem deutschen Torhüter zu verdanken, dass ein Spitzenplatz belegt wurde.

Neben dem Sport verbesserte Leonard sein Englisch. Und er begeisterte sich bei Ausflügen mit seiner Gastfamilie unter anderem in den Bergen für die wilde Natur in der Region Alberta, die sich über rund 1200 Kilometer erstreckt. Dort ist Eishockey die Sportart Nummer eins. „An Spieltagen der Edmonton Oilers kamen sehr viele Jugendliche in deren Trikot zur Schule. Eishockey war ständiges Gesprächsthema und es gab oft Public Viewings, an die ich mich besonders gern erinnere“, sagt Jordan. Bei seinem zweiten Aufenthalt bis November möchte er unbedingt eine NHL-Partie der Oilers mit dem deutschen Ausnahmespieler Leon Draisaitl in der Halle verfolgen.

In Münden hält das Trainerteam der TG-Verbandsliga-Männer große Stücke auf ihn. Er kam sogar schon in der vergangenen Saison zum Einsatz. Derzeit kuriert er jedoch einen Riss des Syndesmosebandes im Knöchel aus, der erst nach seiner Rückkehr nach Münden erkannt wurde. „Wenn ich diesmal zurück bin, möchte ich in der A-Jugend der JSG wieder einsteigen und auch bei den Herren weiter reinschnuppern“, so seine Ziele. (Manuel Brandenstein)