Werratal kassiert gegen Einbeck die fünfte Pleite in Folge

Von: Per Schröter

Angespannte Lage: Benjamin Heritz (links) und seine Werrataler verloren auch das fünfte Spiel in Folge. Dieses mal unterlag die SG der SVG Einbeck (oben). © Michael Frankfurth

Fußball-Bezirksligist SG Werratal kommt 2023 nicht in den Tritt. Gegen die SVG Einbeck verloren die Hedemündener ihr Heimspiel mit 1:2.

Hedemünden – So langsam wird es kribbelig für die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal. Mit dem 1:2 (0:0) im Nachholspiel gegen die SVG Einbeck kassierte das Team von Trainer Matthias Weise bereits die fünfte Niederlage in Folge und droht bei inzwischen nur noch sechs Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone nach der tollen Vorrunde in Gefahr zu geraten, um den Klassenerhalt bangen zu müssen.

Als Schiedsrichter Nicolas Ficks am Mittwochabend die Partie beendet, blieb Matthias Weise noch lange in Gedanken versunken auf der Bank sitzen. „Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie man ein solches Spiel überhaupt verlieren kann“, sagte er später. Einen Vorwurf jedenfalls habe er seiner Mannschaft nicht machen können.

„Ganz anders als drei Tage zuvor gegen Eisdorf hat bei den Jungs die Körperspannung gestimmt und sie haben leidenschaftlich gespielt“, lobte Weise. Wenn man überhaupt etwas bemängeln wolle, dann sei es die wieder einmal schwache Chancenverwertung. „Wenn du hier mit 2:0 oder 3:0 führst, dass passiert überhaupt nichts mehr“, sagte der Coach.

Der 1:0-Vorsprung, den sich die über weite Strecken klar überlegenen Werrataler nach einem Einwurf und eine Kopfballverlängerung des gerade erst eingewechselten Kai Armbrust erarbeitet hatten (69.), reichte jedoch nicht. Dabei hätten die Gastgeber schon nach einer Viertelstunde mit 4:0 führen können, doch selbst beste Torchancen wurden ausgelassen.

Als Dustin Hoffmann dann drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit wie aus dem Nichts nach einem Fehler in der Werrataler Hintermannschaft den Ausgleich für die aufopferungsvoll kämpfenden Einbecker erzielte, begann das große Flattern. Und als die Gastgeber in der Nachspielzeit das Leder nicht aus der Gefahrenzone bekamen, stocherte Johannes Schier die Kugel über die Linie und die Werrataler standen – wieder einmal – mit leeren Händen da.

SG Werratal: Schmand – Bock, Thüne (90.+2 Grieben), Alt, Winter – Heritz (89. Rühl), Hildebrand, Buhre, Suslik – Glatter, Gutheil (66. Armbrust).

Tore: 1:0 Armbrust (69.), 1:1 Hoffmann (87.), 1:2 Schier (90.+1). per