Gelassenheit trotz Doppel-Pleite: SG Werratal im Finale

Applaus für die Leistung in Northeim: Werratals Trainer Alexander Winter war trotz zwei Niederlagen an einem Tag nicht unzufrieden mit seinen Spielern.

Northeim/Kleinalmerode. Gleich zu zwei Turnierspielen musste Fußball-Bezirksligaabsteiger SG Werratal am Montag Teams entsenden. Trotz zweier Niederlagen war Trainer Alexander Winter dabei alles andere als unzufrieden.

Turnier Kleinalmerode

SG Werratal – FC Großalmerode 1:4 (0:1). Nach den Auftaktsiegen gegen die TSG Bad Sooden-Allendorf und den VfB Witzenhausen standen die Werrataler schon vor diesem Spiel als Finalteilnehmer fest. Daher verwunderte es auch kaum, dass sie gegen den starken Kreisoberligisten aus Großalmerode nicht unbedingt an die eigene Leistungsgrenze gingen. „In der ersten Viertelstunde haben die Jungs es ganz gut gemacht, aber dann habe ich angefangen, munter durchzuwechseln, um allen Spielern Einsatzzeit zu geben, und da ging der Spielfluss dann verloren“, berichtete Alexander Winter. Nachdem Maik Hildebrand den FC nach knapp 20 Minuten in Führung gebracht hatte, machten Patrick Krauss (51.), Sean Vogel (55.) und erneut Hildebrand (62.) nach dem Seitenwechsel alles klar. Den Ehrentreffer erzielte in der 76. Minute Marc Glatter für die Winter-Elf, die am Freitag ab 20 Uhr im Finale auf Gastgeber Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach trifft.

Sparkasse Göttingen-Cup

FC Eintracht Northeim – SG Werratal 2:1 (2:0). „Wie mir berichtet wurde, haben die Jungs beim Oberligisten in Northeim eine grandiose Vorstellung abgeliefert“, freute sich Winter, der wegen des Spiels in Kleinalmerode selbst nicht dabei sein konnte. Vor allem das perfekte Zusammenspiel zwischen Verteidigung und Mittelfeld habe den favorisierten Gastgebern das Leben extrem schwer gemacht. Nachdem Melvin Zimmermann den FC im ersten Durchgang durch einen Doppelpack (22., 34.) auf die Siegerstraße gebracht hatte, verkürzte Aron Mebratom vier Minuten vor Schluss noch auf 1:2.