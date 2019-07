Die Gimter A-Jugend musste bis zum Ende um den Klassenerhalt zittern

© Per Schröter

Mit fünf Toren war Julian Schmand (hier im Heimspiel gegen die SVG Göttingen) in der abgelaufenen Saison bester Gimter Torschütze.

© Per Schröter

Die A-Jugendfußballer des TuSpo Weser Gimte haben es in der zurückliegenden Bezirksliga-Saison lange spannend gemacht, durften sich am Ende aber dann doch über den Klassenerhalt freuen.

„Unser Saisonziel war es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu bekommen“, sagt Sven Fritsch, der das Team zusammen mit Mato Brkic trainierte und betreute. Dass man dann doch quasi bis zum letzten Spieltag um den Verbleib in der Bezirksliga zittern musste, habe mehrere Gründe gehabt. „Zunächst einmal hat sich die vor der Saison in vielen Teilen neu formierte Mannschaft erst spät zu einer Einheit zusammengefunden “, sagt Fritsch. „Dann waren da die beiden unnötigen und bitteren 1:2-Heimniederlagen gegen Salzgitter und Bad Harzburg, ohne die wir zur Winterpause sehr viel besser dagestanden hätten“, so Fritsch weiter.

Dazu sei gekommen, dass im Oktober plötzlich die Trainingsbeteiligung zurückgegangen und die Einstellung bei einigen Spielern nachgelassen habe. „In dieser Phase hatten Mato und ich bereits überlegt, das Traineramt niederzulegen, doch in einem Gespräch mit unserem Sportvorstand Erwin Schneider hat die Mannschaft sich für unseren Verbleib ausgesprochen“, erzählt Fritsch. „Und danach wurde dann auch alles wieder besser.“

In der Winterpause hatte man dann jedoch einige Abgänge (unter anderem Julian Bonic) zu verkraften. „Dadurch mussten wir mehr B-Jugendspieler einsetzen, die ihre Sache aber richtig gut gemacht haben“, lobt Fritsch.

+ Sven Fritsch hört als A-Jugendtrainer auf. © Per Schröter

Besonders stolz sei er darauf, dass diejenigen Spieler, die ab Ende April regelmäßig in der Bezirksliga-Herrenmannschaft eingesetzt wurden, auch bei den A-Junioren nie das Ziel Klassenerhalt aus dem Blick verloren und sich auch dort weiter voll reingehängt haben.

Den größten Entwicklungsschritt hätten nach seinem Dafürhalten neben Torwart Philipp Schmand vor allem Leander Teichmann und Dario Brkic gemacht. „Aber auch alle anderen dürfen natürlich stolz auf ihre Leistung sein, schließlich ist der Klassenerhalt in der Bezirksliga immer ein Riesenerfolg“, so der Coach.

Für Fritsch selbst ist nach dieser Saison ebenso Schluss als A-Jugendtrainer wie für Mato Brkic. „Ich komme in meinem Alter teilweise mit der Einstellung der Spieler nicht mehr zurecht“, begründet der 49-Jährige, der die meisten Spieler seit der G-Jugend betreut hat, diesen Schritt. Neuer A-Jugendtrainer werden U23-Spieler Dennis Becker, der bislang die Gimter B-Junioren coachte und der Daniel Heistrüvers an seiner Seite haben wird. Sven Fritsch dagegen wird künftig in der Jugendabteilung des TuSpo Weser mehr im Hintergrund aktiv sein.

Die Torschützen 2018/19