Gimter Matthias Dockenfuß feiert Silberne Hochzeit mit seinen Königsblauen

Wenn Matthias Dockenfuß von „seinem“ FC Schalke 04 spricht, gerät er ins Schwärmen. „Schalke ist wie eine Religion, wie eine große Familie“, sagt der 49-Jährige. Seit 25 Jahren ist der Gimter Mitglied bei den Königsblauen. Am Sonntag wurde er dafür bei der Jahreshauptversammlung geehrt.

„Das war der absolute Wahnsinn“, erzählt Dockenfuß. „10 000 Menschen waren aus ganz Deutschland zur Jahreshauptversammlung in die Arena auf Schalke gekommen und haben bei fast 40 Grad im Schatten sechs Stunden lang ausgehalten.“ Für sie alle sei es immer wieder selbstverständlich, bei einer so wichtigen Veranstaltung dabei zu sein.

Dass Dockenfuß diesmal aus den Händen von Ex-Nationalspieler und Schalke-Repräsentant Olaf Thon die Urkunde und die Medaille für seine 25-jährige Vereinsmitgliedschaft in Empfang nehmen durfte, sei eine „besondere Ehre“ gewesen.

Mit Fischer fing’s an

Schalke-Fan ist Matthias Dockenfuß, seit er denken kann. „So richtig gefunkt hat es bei mir mit sieben Jahren, als Klaus Fischer 1977 beim Modehaus Apel hier in Hann. Münden eine Autogrammstunde gab und ich einen original Schalke-Schal bekam“, erzählt Dockenfuß. „Von da an waren blau-weiß einfach meine Farben.“

Zwei Jahre später nahm ihn sein Vater erstmals mit „auf Schalke“. Im damaligen Parkstadion bezwang sein Club den Hamburger SV mit 1:0. Ab 1985 besuchte Dockenfuß regelmäßig Heimspiele der Königsblauen.

Persönlicher Kontakt

Wenige Jahre später habe er Freundschaft mit dem Leiter des für das Stadion zuständigen Wachdienstes geschlossen und von ihm neben einem reservierten Parkplatz direkt am Stadion auch eine Ordnerjacke bekommen, die ihm freien Zugang zu allen Bereichen ermöglichte. „Ich stellte mich immer wieder an die Rolltreppe, die Spieler und Vereinsverantwortliche vor und nach den Begegnungen nutzten, und nahm Kontakt mit ihnen auf“, erzählt er. So habe er einen Großteil von ihnen nach und nach persönlich kennengelernt.

Zigarren für Assauer

Es dauerte nicht lange und der Gimter war auf Schalke bekannt wie ein bunter Hund. „Mitte der 90er Jahre habe ich beispielsweise Rudi Assauer an der Rolltreppe ein paar Zigarren in die Hand gedrückt und mich als Matthias aus Hann. Münden vorgestellt“, erinnert er sich zurück.

+ Bei der Jahreshauptversammlung des FC Schalke 04 bekam Matthias Dockenfuß von Olaf Thon Urkunde und Ehrennadel überreicht. © Matthias Dockenfuß/nh

Daraus sei eine Freundschaft zum inzwischen verstorbenen Schalker Kult-Manager entstanden, die es Dockenfuß 1998 sogar ermöglichte, den Bundesligisten zu einem Testspiel gegen den damaligen Landesligisten TSG Münden an den Rattwerder zu lotsen.

Titel und Tränen

Auch sportlich erlebte der 49-Jährige mit den Königsblauen viele schöne Momente. „1997 haben wir in Mailand den Uefa-Cup geholt und ich durfte danach im Korso das Auto mit Ingo Anderbrügge, Martin Max und Charlie Neumann fahren“, erzählt er. Fast genauso schön sei vier Jahre später der Gewinn des DFB-Pokals gewesen.

„Der schlimmste Tag meines Lebens war dagegen der 19. Mai 2001, als wir vier Minuten lang Deutscher Meister waren und der FC Bayern München uns den Titel dann doch noch durch ein Tor beim HSV in der Nachspielzeit weggeschnappt hat“, erzählt Matthias Dockenfuß. „Wenn ich daran denke, kommen mir noch heute die Tränen.“