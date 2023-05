Hartes Training und viele Fragen am Grotefend-Gymnasium

Von: Manuel Brandenstein

TG-Spieler in der Schule: Nico Backs (ganz links) und Marc Imberger (rechts) zusammen mit AG-Leiterin Kerstin Kreßner (2. von rechts) und den Grotefend-Schülern. © Brandenstein

Am Grotefend-Gymnasium gibt es eine Handball-AG, die am Mittwoch prominenten Besuch erhielt: Die TG-Spieler Nico Backs und Marc Imberger übernahmen eine Trainingseinheit und beantworteten anschließend noch einige Fragen.

Hann. Münden – AG-Leisterin Kerstin Kreßner freute sich, dass ihrer Anfrage beim Handball-Verbandsligisten wie selbstverständlich entsprochen worden sei. In der kommenden Woche gibt es sogar eine zweite Auflage. Dann werden Gian Luca Rusteberg und Holger Höpcke ein weiteres Training übernehmen.

Kreßner, die bei der JSG Münden/Volkmarshausen die B-Jugend trainiert, freute sich über die zusätzliche Motivation für ihre Schüler: „Das ist für viele eine tolle Sache. So bekommen sie auch eine Verbindung zum anspruchsvollen Handballsport.“ Die Kinder werden übrigens beim Saisonfinale der TG am 10. Juni (Heimspiel gegen Meister SG Börde) mit der Mannschaft vor dem Anpfiff auflaufen. Doch schon jetzt löcherten die Kids die Spieler mit – teilweise recht lustigen – Fragen. Von „darf ich am 10.6. auf der Ersatzbank sitzen?“ über „bekomme ich ein Trikot?“ bis zur Frage „braucht man als Handballer einen Nebenjob?“ war der Wissenshunger recht groß. „Uns hat das heute viel Spaß gemacht und ich hoffe, den Kindern ebenfalls!“, sagte TG-Kapitän Backs nach der Fragestunde. Ebenfalls in die Halle gekommen war Christina Heyer, die sich am Grotefend um die Arbeitsgemeinschaften kümmert. Sie freut sich über solche Angebote gerade deshalb, weil das Gymnasium mittlerweile auch sein Sportprofil stärke. Ein Leistungskurs Sport wurde eingeführt. (Manuel Brandenstein)