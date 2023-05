Hinter Fußball kommt gleich Angeln

Von: Manuel Brandenstein

Teilen

Foto mit den NDR-Anglern: Auf der Anlage des Sportfischer Vereins Ratzeburg präsentieren sich (von links) Heinz Galling, Nicolai Griesam, Thilo Burmeister und Horst Hennings. Foto: Manuel Brandenstei © Manuel Brandenstein

Fußball ist für viele die schönste Nebensache der Welt. Doch gleich dahinter kommt für so manchen das Angeln. So geht es auch den Mündenern Thilo Burmeister und Nicolai Griesam, die für den 1. FC Gimte spielen.

Ratzeburg – Burmeister und Griesam bekamen die Gelegenheit, mal einen Nachmittag mit den NDR-Kultanglern Heinz Galling und Horst Hennings zu verbringen. Allerdings: Mit dem Angeln war es zu Pfingsten am Ratzeburger See nicht weit her, denn die Bedingungen bei strahlendem Sonnenschein und die Tageszeit (14 bis 17 Uhr) waren für einen erfolgreichen Fischzug alles andere als günstig.

Doch das machte den zehn ausgewählten Anglern, die bei der Aktion „Wünsch dir deinen NDR“ gewonnen hatten, nur wenig aus. Wichtig war das Zusammentreffen mit den beiden Fernsehlieblingen. „Auch wenn wir nichts gefangen haben, war es eine tolle Erfahrung, mal mit ihnen reden zu können“, sagt Thilo Burmeister. Während er im Angelverein Wilhelmshausen meistens Raubfischen nachstellt, geht Nicolai Griesam in seinem Heimatort Gimte öfter mal auf Aal. Auch er meint: „Es war schon ein Erlebnis.“

NDR-Reporter Galling und Angel-Legende Hennings (vielfacher Champion im Meeresangeln) haben mittlerweile eine große Fangemeinde – nicht nur im Norden. Ihre Sendung mit dem etwas übermütig daherkommenden Titel „Rute raus, der Spaß beginnt!“ gibt es seit 2010. Als Galling am Freitag hört, dass Burmeister und Griesam aus Hann. Münden kommen, ist er gleich Feuer und Flamme: „In dieses Angelrevier müssen wir auch noch mal kommen; Hann. Münden ist doch die Drei-Flüsse-Stadt und es gibt ja den Spruch: Wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihren Namen büßen müssen.“ Hut ab vor solchen Kenntnissen. Doch auch in seinen Sendungen scheint Galling um Allgemeinbildung bemüht zu sein: In jeder Folge wird ein Fischrezept zubereitet – natürlich mit seinem berühmten Zitronenpfeffer – und ganz nebenbei streut er die wissenschaftlichen Namen der Fischarten ein. Dann gibt es halt mal einen Esox lucius auf einem Kräuterbett (Hechtgericht).

Unter anderem Gallings markante Stimme brachte ihn einst zum NDR. Der gebürtige Lübecker begleitete als Reporter den FC Hansa Rostock zehn Jahre lang durch die Bundesliga. „Ich war vermutlich bei sechs Rostocker Siegen gegen die Bayern im Stadion. Damals konnte Hansa zu Hause jeden schlagen!“ Dann wechselte er die Redaktion und schlug den Verantwortlichen im Sender eine Angelsendung vor – neben dem Fußball seine zweite Leidenschaft. „Die haben gesagt: Der ist ja irre! Der Titel geht gar nicht nicht und ob sich so etwas in der Zuschauergunst hält, weiß man auch nicht.“ Mit dem wachsenden Erfolg schaukelte sich die Sache aber allmählich hoch: Erst wurden vier Sendungen pro Jahr produziert, dann sechs, dann kamen Spezialfolgen zum Beispiel aus Florida oder Island hinzu.

Angeln wurde durch Heinz und Horst und ihre humorvolle Art im NDR hip. Mittlerweile dreht das Duo bisweilen mit überraschenden Gästen. So saßen sie schon mit Schriftsteller Wladimir Kaminer („Russendisko“) im Angelboot und nach Ratzeburg kam Galling direkt von Rügen. Dort hatte er mit dem Deutsch-Rapper Marteria gefischt und gefilmt. Stefan Gaffke, der als Redakteur die Aktion in Ratzeburg betreute, findet derartige Ausflüge in andere Milieus gut: „Es weiß doch kaum jemand, dass auch solche Leute angeln. Das wertet sicherlich das Image auf. Mittlerweile könnten wir diese Publikumsaktionen wie heute in Ratzeburg übrigens fast täglich durchführen.“

Einer der beliebtesten Filme des Angler-Gespanns spielt in Friedrichstadt, wo Galling, gestützt auf einen langen Holzstab, versucht, einen Graben zu überspringen, dabei aber krachend scheitert und ins Wasser plumpst. Auf so etwas springen im Netz sogar die Teenies an. Nicht nur in dieser Szene kann sich Horst Hennings vor Lachen kaum halten. Das Kabbeln vor der Kamera gehört aber zum Erfolg dazu. „Bei uns geht ja öfter mal etwas schief“, so Galling, „aber genau das mögen ja die Leute.“ An diesem Nachmittag geht auch der 63-jährige mit seiner Angel leer aus. Gut, dass der Ratzeburger Seefischer Rüdiger Jobmann vorgesorgt hat und leckere Fischbrötchen verteilt. Horst Hennings freut sich schon auf die nächste Aufgabe: Im Juni geht es endlich auf Zander. Ihre aktuelle Rute-raus-Folge im NDR kommt aber aus Güstrow und heißt „Hechtalarm auf dem Inselsee“. Zu sehen am 8. Juli ab 16 Uhr. (Manuel Brandenstein)