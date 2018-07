Jörg Friedrich holte mit 50 Jahren noch eine Torjägerkrone

Imbsen. Alter schützt vor Tor-heit nicht: Bei Jörg Friedrich, 50-jähriger Torjäger des FC Niemetal II, bekommt diese alte Weisheit eine ganz neue Bedeutung. Er will einfach nicht aufhören zu treffen.

Wenn er aufläuft, fallen Tore. Das wissen alle. Die Gegner nervt Jörg Friedrich seit – ja, man muss es sagen – seit mehreren Jahrzehnten. Im Dezember wurde er 50 Jahre alt und von Teamkameraden des FC Niemetal zu einem Spiel seiner Schalker eingeladen. In der anschließenden Rückrunde der 3. Kreisklasse drehte er dann selbst wieder auf. 26 Tore standen am Ende auf seinem Konto. Das reichte für den Oldie – mal wieder – zu einer Torjägerkrone. Wir nehmen den Stürmer unter die Lupe:

Immer noch ehrgeizig

Eigentlich will Jörg Friedrich seit Jahren nur noch Altherren spielen. Doch immer wieder muss er in der Zweiten des Vereins einspringen. Das war auch in der abgelaufenen Saison so. Kurz vor Ende hatte er 24 Treffer auf dem Konto; der härteste Rivale im Kampf um die Torjägerkrone, Dominik Brömsen aus Niedernjesa aber auch. Also lief Friedrich noch einmal auf denn: „Jetzt wollte ich den Rekord natürlich haben.“ Opa Friedrich, wie er im Niemetal genannt wird, lief auf, machte zwei weitere Buden und war wieder einmal Torschützenkönig.

Highlight

Der schönste Moment in der abgelaufenen Saison? „Das waren natürlich meine sieben Tore beim 10:0 in Groß Schneen. Da hat einfach alles gepasst, und die musst du auch in der 3. Kreisklasse erst mal machen!“ Dabei spielte er an diesem Tag nur 70 Minuten. Ein Rekord war das für ihn aber nicht. Vor Jahren hatte er mal acht Tore in einem Spiel erzielt.

Das Rezept

Friedrich vertraut auf seinen Instinkt und eine solide Technik. Von ewig langen Trainingseinheiten oder gar Ausdauerläufen hält er nichts. „Ich bin Baggerfahrer und arbeite oft zwölf Stunden am Tag. Da muss ich das Training dosieren“, meint er. Trotzdem ist seine Laufleistung auf dem Fußballplatz bei Weitem nicht die schlechteste.

Seine Gegenspieler könnten oftmals seine Kinder sein. Die Jungspunde fragen sich Woche für Woche: Wie macht der Alte das nur? Jörg Friedrich erzielt Tore mit den Füßen, den Knien und auch mit dem Kopf. Angesichts von nur 1,74 Meter Körpergröße keine Selbstverständlichkeit. Kann der ewige Torjäger, der mit seiner Familie in Dransfeld lebt, sein Erfolgsrezept zumindest selbst erklären? „Nein, eigentlich nicht“, sagt er. „Ich stehe einfach sehr oft richtig, habe beim Kopfball das richtige Gefühl für den Absprung, und dann ist der Ball auch schon wieder drin.“

Die Ursprünge

Jörg Friedrich kommt ursprünglich aus Ilfeld im Südharz. Von hier sind es zehn Kilometer nach Nordhausen, und dort erkannten sie noch zu Vorwendezeiten sein Talent. Bereits als Teenager kam er in der 1. Nordhäuser Mannschaft zum Einsatz. Die spielte in der DDR 2. Liga, und auch hier traf Friedrich schon ins gegnerische Tor. Mit 19 mussten aber auch Fußballtalente im real existierenden Sozialismus zur Armee – so auch Jörg Friedrich. Fortan wurde am Standort in Mühlhausen gekickt. Dann kam die Wende und jeder musste sehen, wo er blieb. Für Friedrich war das zunächst Settmarshausen. Später kamen seine Eltern (Vater Werner spielte sogar für Dynamo Dresden) nach.

In vielen Vereinen

Der Torjäger spielte in mehreren Vereinen. Von Bovenden über Lenglern, Landesligist SVG Göttingen bis zum 1. FC Werder Münden. Auch der FC Niemetal versuchte mal, mit ihm nach oben zu kommen. Für die Niemetaler schoss er in der Kreisliga in einer Spielzeit 45 Tore – ein grandioser Wert.

Verletzungen

„Wenn ich nach den Empfehlungen der Ärzte gegangen wäre, hätte ich längst aufhören müssen“, sagt Friedrich. Doch selbst zwei Kreuzbandrisse hat er weggesteckt. Sein Körper scheint sich immer wieder aufzurappeln. Denn die Motivation ist groß. Und sie liegt nicht nur auf dem Spielfeld. „Ich muss einfach sagen, dass wir hier eine geniale Kameradschaft haben, die ich weiter miterleben will.“

Nicht ganz so genial war offensichtlich die Kameradschaft beim deutschen WM-Team. Friedrich meint: „Was die sich geleistet haben, war eine Katastrophe. Wenn du das auf’m Dorf machst, hättest du nach dem Spiel nicht mal ’nen Bier gekriegt.“ Zumindest das dürfte dem stets engagierten Friedrich nie passieren.