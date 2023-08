Joker Maurice Siegel sorgt für Gimter Jubel

Von: Andreas Arens

Gimter Jubel: (von links) Torschütze Maurice Siegel freut sich mit Ole Schelper und Lukas Buttler. © Andreas Arens

Der TuSpo Weser Gimte feiert eine erfolgreiche Heimpremiere und gewinnt gegen Puma Göttingen auf dem Rattwerder der Hann. Münden mit 1:0.

Hann. Münden – Obwohl über lange Zeit überlegen, musste erst ein Joker kommen, um den TuSpo Weser Gimte zu erlösen. Der gerade eingewechselte Maurice Siegel erzielte spät den vielumjubelten Treffer zum 1:0 (0:0)-Sieg der Gimter im ersten Heimspiel der 1. Fußball-Kreisklasse gegen Puma Göttingen.

„Wir hatten die größeren Spielanteile und die klareren Chancen. Ein verdienter Sieg“, sagte TuSpo-Trainer Ufuk Kilinc zum überlegenen Spiel seiner Mannschaft. Während in der ersten Halbzeit das Angriffsspiel im letzten Drittel noch hakte, sei das in der zweiten Hälfte „umso besser gelaufen“, so der Coach.

In der Tat: Im ersten Durchgang waren die Hausherren zwar feldüberlegen, hatten aber nur eine richtig gute Chance, als sich Maximilan Kraus im Strafraum durchsetzte, den kurzen Pfosten mit seinem Schuss aber knapp verfehlte. Puma war da noch auf Augenhöhe, strahlte durch lange und hohe Bälle in Kontersituationen immer wieder Gefahr aus.

Das änderte sich nach der Pause, als der TuSpo sich eine deutliche Überlegenheit erspielte. Insbesondere Ahmet Demirtas und Kapitän Ömer Terzi tauchen häufig gefährlich vor dem Puma-Kasten auf. Die Chancen im Fünf-Minuten-Takt: Demirtas (58. Minute), Terzi (63.), Terzi (70.), Demirtas (74.). Die beste Möglichkeit vergab aber Bastian Graf, der schön von Demirtas freigespielt wurde und aus abseitsverdächtiger Position aus fünf Metern nur die Latte traf (76.).

Es schien schon fast wie verhext, auch wenn die TuSpo-Bank weiterhin optimistisch blieb. Trainer Kilinc wusste wohl warum, brachte er doch nun mit Maurice Siegel einen seiner Offensiv-Joker ins Spiel. Und der stach sofort: Nach Abstimmungsproblemen in der Göttinger Hintermannschaft kam der Ball zu Siegel, der ganz cool blieb und den Ball vorbei an Puma-Keeper Sullyvan Marländer eiskalt zum 1:0 im Tor versenkte (79.). Sowohl auf den gutbesuchten Zuschauerrängen als auch auf dem Rasen setzten die Gimter zu Jubelstürmen an.

Zufrieden äußerte sich Coach Ufuk Kilinc nach der Partie: „Defensiv standen wir wie schon im ersten Spiel sehr gut. Und offensiv war es eine Reaktion auf das 0:0 der Vorwoche. Wir waren klar überlegen.“

TuSpo Weser Gimte: Blaskura – Cetinöz (77. Siegel), Hesske, Schelper, Köhler (77. Radtke) – Demirtas, Buttler – Bomke (56. Linke), Graf (90.+4 Grube), Terzi – Kraus.

Tor: 1:0 Siegel (79.).