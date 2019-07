Göttinger Kreisfußballvorsitzender spricht über Probleme des Amateurfußballs

Seit drei Jahren ist Hans-Dieter Dethlefs Vorsitzender des Fußballkreises Göttingen-Osterode. Wir sprachen mit ihm über seine Amtszeit und die Probleme des Amateurfußballs.

Wie bewerten Sie ihre erste Amtszeit als Kreisvorsitzender?

Die Übernahme verlief reibungslos. Probleme gab es vor einem Jahr mit den zahlreichen Spielerabwerbungen im Basisbereich im Bereich Göttingen. Leider wurde die Angelegenheit durch Leserbriefe in die Öffentlichkeit gebracht. Das hat dem Fußball geschadet. Einige Wochen später gab es die unangenehmen Vorkommnisse mit der Kamera im Umkleideraum. Auf der anderen Seite gibt es unendlich viele positive Ereignisse, Gespräche und Treffen mit Fußballern und Funktionären auf den Sportplätzen und in den Sporthallen, die sehr viel Freude machten. Auch die Treffen auf Verbands- und Bezirksebene waren sehr positiv.

Sie werden sich am 27. Juli beim Kreisfußballtag erneut zur Wahl stellen. Sind auf anderen Vorstandsposten Veränderungen zu erwarten?

Es gibt nur eine Änderung. Bereits vor über einem Jahr hat Kreisgeschäfts- und Schriftführer Gerhard Lüer angekündigt, dass er nicht mehr zur Verfügung steht. Mit Reinhard Plüschke haben wir in den letzten Wochen einen hervorragenden Nachfolger gefunden. Seine Tätigkeit im Schiedsrichterwesen wird er weiterhin ausüben.

Als Außenstehender hat man den Eindruck, dass der Schwund an Mannschaften schwerwiegende Formen annimmt. Wie schlimm ist der Verlust tatsächlich und wie groß sind Ihre Sorgen um den heimischen Fußball?

In der letzten Verbandsvorstandssitzung im Juni 2019 wurde sehr ausführlich über dieses Thema gesprochen. Nach den statistischen Erhebungen sind die Mitglieder und Mannschaften teilweise sehr zurückgegangen. Im Kreis Göttingen-Osterode sind die Zahlen auch rückläufig, aber nicht so dramatisch wie in manchen Bereichen auf DFB- und NFV-Ebene. DFB und NFV werden zeitnah Aktionen ins Leben rufen, um den Rückgang aufzuhalten. Durch den Zusammenschluss der Kreise Göttingen und Osterode vor sechs Jahren zählen wir zu den größten Kreisen im Verband. Dadurch ist der Spielbetrieb auch in Zukunft nicht gefährdet. Wir können in allen Bereichen einen Fußballbetrieb anbieten, einige Kreise haben hier bereits erhebliche Probleme.

Es kursiert die Zahl von 1500 Spielern, die in den vergangenen fünf Jahren den Vereinen abhandengekommen sind. Stimmt das und welche Erklärung kann man dafür finden?

Wenn eine Mannschaft nicht mehr gemeldet wird, wechseln sehr viele Spieler zu anderen Vereinen. Weder von den Ausschussvorsitzenden noch beim Verband kann die Zahl von 1500 Spielern bestätigt werden. Vor zwei Jahren haben wir einige Mannschaften verloren, weil manche Vereine aus dem Altkreis Hann. Münden nach Hessen gewechselt sind. Das haben wir sehr bedauert, aber auch Verständnis gehabt. Die Vereine dort haben seit Jahren keine Jugendmannschaften, weil die Jugendlichen in Nordhessen zur Schule gehen und in den dortigen Vereinen spielen. Den Vereinen fehlte damit der Unterbau.

Können die Vereine oder der Verband etwas tun, um die Entwicklung aufzuhalten?

Im Jugendbereich sind die Vereine seit Jahren in Grundschulen und Kindergärten aktiv. Vor Jahren hat der DFB eine Aktion in den Grundschulen gemacht und sie mit einer Grundausstattung versorgt. Ähnliche Maßnahmen hoffen wir an der Basis auch in Zukunft von DFB und NFV.

Gerade im Altkreis Münden gibt es Probleme, weil keine Kunstrasenplätze vorhanden sind. Sehen eine Möglichkeit, die Infrastruktur zu verbessern, damit nicht noch mehr Talente in die Städte und deren Randgemeinden abwandern? Sollten sich Vereine für solche Sportplätze zusammenschließen?

Wir haben im Kreis Göttingen-Osterode insgesamt elf Kunstrasenplätze, davon sieben in Göttingen, einen in Duderstadt und drei im Altkreis Osterode. Der Bau eines Kunstrasenplatzes kostet mehrere Hunderttausend Euro und kann von einem Verein nicht finanziert werden. Allerdings denke ich nicht, dass ein Spieler zu einem Verein wechselt, weil der einen Kunstrasenplatz hat.

Gibt es angesichts der schwierigen konkrete Pläne, dass der Fußballkreis Northeim-Einbeck zum Kreis Göttingen-Osterode hinzustößt?

Ich stehe im ständigen Austausch mit dem Kreisvorsitzenden aus Northeim-Einbeck. Auch die Ausschussvorsitzenden beider Kreise stehen in Kontakt. In einigen Bereichen findet seit Jahren ein lebhafter Austausch, vor allem bei den Junioren, sowie im Frauenbereich, statt. Einige Mannschaften aus dem Kreis Northeim-Einbeck nehmen am Spielbetrieb im Kreis Göttingen-Osterode teil. Einen Zusammenschluss sehen die Verantwortlichen beider Kreise nicht.

Hinweis: Arbeitstagung am Donnerstag

Am heutigen Donnerstag um 19 Uhr findet eine Arbeitstagung des NFV-Spielausschusses im Landgasthaus Fricke, Lenglern, statt. Auf der Tagesordnung steht ein Rückblick auf 2018/19 und ein Ausblick auf die Saison 2019/20. Zudem sind Ehrungen und die Auslosung des Krombacher Kreispokals für die Kreisliga/1. Kreisklasse vorgesehen. Rolf Geese hält ein Referat zum Thema „Die sportliche Entwicklung in unserer Region“. Es ist eine Pflichtveranstaltung für die Vereine.