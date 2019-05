Matthias Weise übernimmt FSV Dörnberg

Hann. Münden – Zwei Wochen nach seinem Rücktritt bei den Bezirksliga-Fußballern des Tuspo Weser Gimte hat Ex-Trainer Matthias Weise eine neue Aufgabe gefunden: Der 49-Jährige wird den künftigen Gruppenligisten FSV Dörnberg übernehmen.

„Eigentlich hatte ich mich auf eine längere Pause eingestellt“, berichtet Weise, „aber dann kam doch die Anfrage." Ich bin sicher, dass es in Dörnberg für mich passt. Dort gibt es unter anderem auch wegen des Kunstrasenplatzes Potenzial, das ich jetzt wecken muss.“

Der FSV musste in der aktuellen Saison nach der Rückkehr in die Verbandsliga sofort wieder absteigen, kann den Großteil des Teams aber halten. Über zehn Jahre lang hatte der Verein, der nordwestlich von Kassel beheimatet ist, zum Inventar der Verbandsliga gehört, ehe er 2016 für zwei Jahre in der Gruppenliga antreten musste. Jetzt möchte der FSV mit Weise möglichst an alte Zeiten anknüpfen. mbr