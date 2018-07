Mühlenberg Cup in Benterode: Escherode/Uschlag peilt Titelverteidigung an

Benterode. Die FSV Benterode ist in diesem Jahr Ausrichter des Mühlenberg Cup. Von Mittwoch bis Samstag, 25. bis 28. Juli streiten acht Mannschaften um den Pokal.

Eine Woche vor dem Liga-Start in Hessen ist der Cup eine letzte Standort-Bestimmung für die Vereine. Sie können noch an der Feinabstimmung arbeiten und sich die letzten Prozente der Fitness holen.

Aus dem Altkreis Münden sind die beiden Obergerichtler SG Escherode/Uschlag und die SG Landwehrhagen/Benterode sowie der 1.FC Gimte am Start. Die SG Escherode/Uschlag und die SG Landwehrhagen/Benterode verließen vor einem Jahr den Niedersächsischen Fußballverband und gehen in Hessen an den Start. In der A- und B-Kreisliga spielten beide Teams jeweils ziemlich weit vorne mit.

Die SG Landwehrhagen/Benterode verpasste nach einer Saison mit nur einer Niederlage den Aufstieg zur Kreisliga A in der Relegation nur knapp. Für den 1.FC Gimte, der in der zweiten Kreisklasse Göttingen beheimatet ist, ist es die erste Teilnahme am Mühlenberg Cup. Titelverteidiger ist die SG Escherode/Uschlag. Sie setzte sich im letzten Jahr im Endspiel gegen die SG Kaufungen mit 3:0 durch. Diesen Erfolg strebt die Ernst-Elf auch in diesem Jahr wieder an.

Das erste Spiel bestreiten am Mittwoch, 18.30 Uhr, der TuSpo Waldau und Gastgeber SG Landwehrhagen/Benterode. Die zweitplatzierten Teams der zwei Gruppen spielen am Samstag um den dritten Platz, die Gruppensieger kämpfen um den Titel. (zrp)