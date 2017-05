TG Münden wieder in der Oberliga

Celle. Handball-Verbandsligist TG Münden behielt beim Saisonfinale die Nerven: Die Südniedersachsen gewannen beim SV Altencelle haushoch mit 39:20 (19:8) und steigen nach nur einem Jahr wieder in die Oberliga auf.

Als der Abpfiff in der Celler Neustadt am Sonntagabend ertönte, gab es für die Handballer der TG Münden kein Halten mehr. Sie tanzten wild im Kreis und feierten mit den mitgereisten Anhängern. 26 Saisonspiele hatten sie für den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga gekämpft und ihr Ziel nach dem beeindruckenden Erfolg erreicht.

„Das ist richtig geil! Die Mannschaft hat alles gegeben und genau zehn Jahre nach unserer Rückkehr in die Regionalliga nun wieder einen Aufstieg hinbekommen“, freute sich Trainer Matthias Linke, der 2007 als Spieler zur Mannschaft gehörte. Er und sein Kollege an der Seitenlinie, Dominic Leinhart, hatten im vergangenen Sommer nach dem überraschenden Rückzug von Sven Hinz kurzfristig die sportliche Verantwortung übernommen und feierten nun gleich in ihrem allerersten Trainerjahr einen Triumph.

In Altencelle legte die TG los wie die Feuerwehr und führte nach zehn Minuten bereits mit 8:3. So ausgeglichen stark hatten die Mündener Zuschauer ihre Mannschaft schon lange nicht mehr gesehen. Besonders Linksaußen Nico Backs lief heiß und kam am Ende auf neun Tore. „Die Stimmung in der Mannschaft war von Beginn an auf kompletten Fight eingestellt. Jedem war anzumerken, dass er sich so knapp vor dem Ziel den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen wollte“, berichtete Linke.

Bereits zur Pause konnten die TG-Fans auf der Tribüne ganz entspannt zur Theke schlendern, denn ihre Mannschaft hatte beim 19:8 die Vorentscheidung erzwungen.

Auch nach dem Seitenwechsel gerieten die zuvor so heimstarken Gastgeber, die andere Spitzenteams geschlagen hatten, eher zu einer Art Spielball für die TG. Die Gäste machten weiter Druck, packten in der Abwehr entschlossen zu und versenkten vorne fast jeden Ball. Die TG Münden war beim Saisonfinale eine Klasse besser und darf deshalb auch verdient die Verbandsliga wieder verlassen.

TG Münden: Klocke, Görtler - Backs 9, Grambow 5/3, Wiegräfe 5, Brand 5, Bolse 4/1, Michalke 4, Leinhart 2, Pfaffenbach 2, Rentsch 1, Janotta 1, Neuhaus 1.

Von Manuel Brandenstein