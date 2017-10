Nachbarn im Derby ohne Tradition

Staufenberg. Die beiden Dörfer liegen direkt nebeneiander, doch ihre Fußballmannschaften haben noch nie um Punkte gekämpft. Am Sonntag treten die SG Escherode/Uschlag und der Tuspo Nieste aber erstmals gegeneinander an.

Dieses Fußballderby trägt zwei Seelen in der Brust: Zum einen hat das Spiel zwischen der SG Escherode/Uschlag und dem Tuspo Nieste nicht die geringste Tradition, zum anderen liegen zwischen der Niester Ortsgrenze in Hessen und dem Escheröder Sportplatz in Niedersachsen nur 1400 Meter - viel mehr Derby geht wohl nicht.

Am kommenden Sonntag ist es soweit: Die beiden Nachbarn deren Dörfer in der Niester Straße „Am Wartering“ sogar ineinander übergehen, spielen nach dem vollzogenen Verbandswechsel der SG in der Kasseler Kreisliga A gegeneinander. Ort des Geschehens ist der Escheröder Sportplatz (Anpfiff: 15 Uhr). „Ich bin schon beim Einkaufen in Nieste darauf angesprochen worden“, berichtet Escherodes Trainer Carsten Ernst. „Dieses Spiel wird schon besonders wahrgenommen.“ Die SG erwartet am Sonntag - falls das Wetter mitspielt - einen Zuschauerrekord. Auf mindestens 200 Besucher könnte sich der Kassierer einstellen. Unter anderem deshalb, weil auch aus Nieste einige erwartet werden, die bei einem normalen Spiel vermutlich gar nicht auf den Sportplatz gehen. „Ich habe davon gehört, dass sich einige zu Fuß mit einem kleinen Planwagen auf den Weg machen wollen“, berichtet Björn Vetter, Fußballabteilungsleiter des Tuspo Nieste.

Bei dieser Partie spielen sogar verwandtschaftliche Beziehungen eine Rolle: Dirk Gerwig, der aus Nieste stammende Spartenleiter in Escherode, hat einen Bruder, dessen Schwiegersohn derzeit das Traineramt in Nieste innehat: Michael Pfaffenbach. Der 43-Jährige, der in einer Mündener Versicherungsagentur arbeitet, freut sich ebenfalls auf das Spiel. Er sagt: „Bisher waren für uns immer Spiele gegen Heiligenrode oder Sandershausen am brisantesten, aber unser eigentliches Derby ist jetzt das Spiel gegen Escherode.“ Großen Rummel um die anstehende Begegnung hat Pfaffenbach, der die Niester seit dreieinhalb Jahren trainiert, noch nicht festgestellt. Vielleicht müssen sich alle erst mal daran gewöhnen, dass die Niedersachsen nun zur Gegnerschaft im Hessischen zählen. Auch Dirk Gerwig betont, dass eigentlich alles ganz entspannt sei. Björn Vetter unterstreicht, dass es wichtig ist, „am Sonntag nach dem Spiel wieder freundschaftlich auseinanderzugehen“. Da habe er aber keine Bedenken. Denn viele Spieler kennen sich aus der gemeinsamen Jugendzeit in der JSG Nieste/Staufenberg.

Favorit sind übrigens die Niester (3. Platz). Sie wollen um den Aufstieg mitspielen, während sich die SG Escherode/Uschlag (derzeit Fünfter) wohl hinter der Spitzengruppe einreihen muss.

Von Manuel Brandenstein