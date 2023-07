„Five-a-Side“ - und plötzlich greifen auch die Handball-Oldies wieder zum Ball

Von: Manuel Brandenstein

Bewegung und Spaß sind das wichtigste: Beim Fünf-gegen- Fünf-Handball in der Gymnasiumshalle. © privat

Handball im Format Fünf gegen Fünf - das ist die Spielform, die immer mehr ehemalige Spieler zum Handball zurückkehren lässt.

Hann. Münden – In früheren Zeiten haben sie sich nicht selten einen harten Kampf geliefert. Doch mittlerweile sind alle reifer und auch etwas ruhiger geworden. Viele ehemalige Handballer treffen sich seit dem Frühjahr, zur neuen Spielform „Five-a-Side“, die die Fairness absolut in den Vordergrund stellt.

Das Projekt der neuen Handball-Spielform fünf gegen fünf ist in Münden recht gut angelaufen. „Wir haben aber auch noch Kapazitäten für Neueinsteiger“, sagt Martina Rülke. Sie ist mit ihren 52 Jahren ein Paradebeispiel für die Zielgruppe. Sie hat festgestellt: „Mit den Jahren trauert man ja dem Handball schon etwas hinterher. Körperlich ist es nur sehr schwer möglich, aber mit dieser neuen Spielform geht es plötzlich doch wieder.“

Vor allem, weil von den mit Männern und Frauen gemischten Teams auf Zweikämpfe und den im Handball üblichen harten Körperkontakt verzichtet wird. „Natürlich gibt es auch bei uns manchmal ein Foul, aber dann reden wir drüber und finden schnell eine Entscheidung“, so Rülke weiter. Denn auf einen offiziellen Schiedsrichter kann beim Five-a-Side verzichtet werden. Beide Teams stellen ihren Ehrgeiz, Tore zu verhindern, bewusst zurück. So können Treffer am laufenden Band erzielt werden, und plötzlich gehört Handball auch zu den gesundheitsfördernden Sportarten. Früher waren die meisten Spieler nach ihrer aktiven Zeit für die Vereine schnell verloren. Durch „Five-a-Side“ besteht die Möglichkeit, Ehemalige wieder neu zu gewinnen.

Gespielt wird mit einem weicheren Ball, auf einem verkleinerten Spielfeld, und die angreifende Mannschaft agiert stets in 5:4-Überzahl, da ihr Torhüter im Angriff ebenfalls zu einem Feldspieler wird. „Wir hoffen, dass noch ein paar ehemalige Handballer oder Leute, die etwas Neues entdecken wollen, zu uns stoßen. Schließlich können wir uns so in etwas abgewandelter Form wieder mit dem Handball bewegen.“ Und das dürfte jedem guttun, ist Rülke sicher. Besonders gefällt ihr, dass die neue Truppe Mündens erste gemeinsame Mannschaft darstellt – gemischt aus TG Münden und SV Schedetal Volkmarshausen. Das könnte sie sich übrigens auch als Zukunftsperspektive in der Drei-Flüsse-Stadt gut vorstellen. Bei den Handball-Oldies wird also schon jetzt das Potenzial gebündelt.

Trainingstermin: Immer mittwochs, 20.30 Uhr, Gymnasiumshalle. (Manuel Brandenstein)