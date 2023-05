Saisonfinale für HSC Landwehrhagen

Von: Manuel Brandenstein

Vor dem Abschluss: Till Nonhoff und der HSC wollen sich gut verabschieden. © Michael Frankfurth

Mit einem Heimspiel gegen einen attraktiven Gast beschließen die Handballer des HSC Landwehrhagen am Samstag die Saison. Ab 18.30 Uhr ist der Tabellenzweite, die HSG Wesertal II, zu Gast.

Landwehrhagen – Der HSC möchte sich mit einem Spiel, das in positiver Erinnerung bleibt, aus der Saison verabschieden. Allerdings dürfte das alles andere als leicht werden, denn schon im Hinspiel bewiesen die Wesertaler ihre Klasse und siegten mit 37:27. „Für uns wird es gegen diesen Gegner natürlich eine Herausforderung, den vierten Tabellenplatz zu verteidigen, denn die direkte Konkurrenz spielt gegen leichtere Mannschaften“, sagt HSC-Co-Trainer Mario Groß. Er ist trotz der klaren Hinspielniederlage keineswegs pessimistisch, „denn wir haben dort mit einer deutlich unterbesetzten Truppe eine unserer besten Halbzeiten abgeliefert“. Zur Pause hatte es damals in Oedelsheim noch 15:15 gestanden. Jetzt hat der HSC einen fast kompletten Kader zur Verfügung und hofft zudem zum Saisonfinale auf viele Zuschauer. Verabschiedet wird übrigens Torhüter Marvin Reubert, der zum VfB Bettenhausen II wechselt. Für ihn kommt Vincent Müller zurück. Das Trainergespann des HSC (Behne, Groß, Willenweber) bleibt übrigens weiter in der Verantwortung. Am Rande des Spiels wird die C-Jugend geehrt. (Manuel Brandenstein)