Landwehrhagen/Benterode verpasst die Sensation gegen Baunatal

Benterode. In der 2. Runde des Fußball-Kreispokals Kassel unterlag die SG Landwehrhagen/Benterode dem KSV Baunatal mit 1:5 (1:1).

Mehr als eine Halbzeit lang hat der heimische B-Ligist an der Überraschung geschnuppert, am Ende siegte in einem klassischen Pokalspiel David gegen Goliath aber der Favorit. Das Ergebnis war jedoch nicht ganz standesgemäß für einen Hessenligisten, wie auch beide Trainer meinten. „Ich bin sehr zufrieden. Die Jungs haben das echt gut gemacht“, sagte SG- Coach Andreas Kühne. Gegenüber Tobias Nebe war von seinem Team weniger angetan: „Damit haben wir in dieser Form nicht gerechnet. Wir waren viel zu umständlich, viel zu langsam und behäbig. So geht das eigentlich nicht.“ Klare Worte freundlich verpackt, die Nebe an die Adresse seiner Spieler richtete.

Insbesondere in Halbzeit eins tat sich der Hessenligist sehr schwer mit der massiven Defensive der SG. Gefahr entstand wenn überhaupt nur durch Fernschüsse oder Standardsituationen. Viel galliger wirkten die Gastgeber in den ersten 45 Minuten. Einen Fehler und eine Unachtsamkeit des Schiedsrichters – laut Kühne war bei einem seiner Akteure die Hand im Spiel – nutzte der unermüdliche Julian Röther (Kühne: „Bärenstark!“) per Abstauber zum sensationellen Führungstreffer der Grünen (9. Minute) – Ekstase an der Außenlinie und beim Publikum.

Lange hielt dieses 1:0 zwar nicht – Kevin Degenhardt sorgte zehn Minuten später für den Ausgleich – doch in der Folge ließen die im 5-4-1-System angetretenen Akteure aus Landwehrhagen und Benterode nicht viel zu. Bei den Männern im roten Trikot brach sich langsam Unruhe Bahn. „Der Gegner hat sehr gut gestanden und uns das Leben schwer gemacht“, lobte KSV-Trainer Nebe den kampfstarken Kontrahenten.

Als Baunatal zehn Minuten nach dem Pausentee erstmals in Führung ging, war vielen klar: Die ganz große Sensation wird wohl ausbleiben. Die aufwendigen Laufwege stellten die Kreisliga-Spieler auf dem Platz trotzdem nicht ein. In der Schlussphase fehlte den Gastgebern dann aber doch die Kraft, sodass Baunatal das Ergebnis noch in eine einigermaßen standesgemäße Höhe schrauben konnte.

Landwehrh./Benterode: Nils Tecklenburg (46. Pohr) – J. Röther, Winkinstern, D. Vollmer, Dülfer, Kühne – Nik. Tecklenburg, Klein (78. Heck), Woltert, N. Röther – J. Vollmer.

Tore: 1:0 J. Röther (9.), 1:1 (18.), 1:2 (52.), 1:3 (61.), 1:4 (79.), 1:5 (86.).