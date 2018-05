1:3 - SG Werratal verliert auch Heimspiel gegen Bremke

Hedemünden. Nichts wurde es für die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal mit der Rückkehr in die Erfolgsspur. Am Ende hieß es gegen Bremke 1:3 (0:2).

Hedemünden. Nichts wurde es für die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal im Heimspiel gegen den TSV Bremke/Ischenrode mit der Rückkehr in die Erfolgsspur, nichts mit der Revanche für das herbe 2:6 aus dem Hinspiel. Die 1:3 (0:2)-Niederlage war für das Team von Trainer Alexander Winter umso bitterer, weil man durch den gleichzeitigen Sieg der SG Lenglern über Petershütte in der Tabelle auf den vorletzten Platz abrutschte.

An mangelnder Einstellung der Spieler lag es diesmal nicht. Die klaren Ansagen, die Winter nach den beiden schwachen Vorstellungen in Rotenberg und zu Hause gegen Northeim II gemacht hatte, zeigten Wirkung. Die Gastgeber gingen mit viel Schwung und Einsatzwillen in die Partie und schnürten die Bremker in der Anfangsphase förmlich in deren eigener Hälfte ein.

Nachdem einige kleinere Chancen im Nichts verpufft waren, schien der Mut der Werrataler doch belohnt zu werden. Nach einer Ecke von Marc Glatter landete der Ball am Rücken von Hendrik Suslik, sprang von dort in Richtung Tor und wurde von Frederik Köhler eingenickt. Doch der Torjubel blieb Spielern und Zuschauern im Halse stecken, als der Linienrichter die Fahne hob und Schiedsrichter Christian Eulenstein auf Abseits entschied (14.).

Kurz danach wurde die Partie ein Paradebeispiel dafür, wie schnell es kippen kann. Innerhalb von fünf Minuten gelang es den Gästen zweimal, die Dreier-Abwehrkette der Werrataler (Winter hatte mit einem 3-5-2-System eine offensive Variante gewählt) zu überlaufen. Nicolas Krenzek (17.) und Sönke Jende (22.) ließen sich völlig freistehen diese Chancen nicht entgehen – es waren die ersten Torschüsse der Bremker überhaupt!

Obwohl sich die Platzherren beeindruckt zeigten, versuchten sie weiter alles, um den Spieß umzudrehen. Das gelang bis zum Strafraum auch ganz gut, doch eine katastrophale Chancenverwertung ließ sowohl die Spieler als auch ihren Trainer verzweifeln. Als Krenzek mit einer Kopie der ersten beiden Treffer das 3:0 erzielte (74.), war die Partie endgültig gelaufen. Mehr als der Ehrentreffer durch Fabian Winters Weitschuss (85.) sprang nicht mehr heraus.

SG Werratal: Beuermann – Buhre (68. Minde), Dittrich, Waldeck – Winter, Thüne, Rudolph (80. Bornemann), Köhler, Suslik – Glatter, Wallner. Tore: 0:1 Krenzek (17.), 0:2 Jende (22.), 0:3 Krenzek (74.), 1:3 Winter (85.).

Rubriklistenbild: © Schröter