Starker Abschluss des HSC Landwehrhagen

Von: Manuel Brandenstein

Teilen

Sehenswerte Aktion: Landwehrhagens Oliver Trott legt sich am Wesertaler Wurfkreis in die Kurve und schließt ab. © Michael Frankfurth

Mit einem starken 36:30 (19:18) gegen Vizemeister HSG Wesertal II verabschiedeten sich die Handballer des HSC Landwehrhagen aus der Saison der Bezirksliga A. Letztlich steht der angestrebte vierte Tabellenplatz zu Buche.

Landwehrhagen – „Das war heute eine Mega-Teamleistung, bei der mit Tom Haeder und Oliver Trott zwei Leute ein Stück weit herausgestochen haben“, meinte HSC-Co-Trainer Mario Groß nach dem Spiel. Außerdem freute es ihn, dass mit Torhüter Vincent Müller schon ein Neuzugang für die kommenden Saison eingesetzt werden konnte und eine gute Leistung zeigte.

Der HSC schaffte es am Samstagabend, eine Mannschaft zu schlagen, die beim Blick auf ihr individuelles Können wohl die beste Truppe der Liga stellt. In der hart umkämpften ersten Halbzeit lagen die Gastgeber die meiste Zeit ganz knapp in Führung. Nach dem Seitenwechsel hatte der HSC durch Tom Hübners Tor zum 23:20 erstmals eine kleine Lücke gerissen (38.). Nach dem 24:22 schaffte Landwehrhagen durch fünf Treffer in Folge eine Vorentscheidung (29:22/48. Minute). „Auch für unsere Zuschauer war das ein toller Saisonabschluss“, so Mario Groß. Wesertals Trainer Heiko Wellhausen meinte: „Die Luft war bei uns einfach raus. Der HSC-Sieg geht vollkommen in Ordnung.“

HSC-Tore: Haeder 12/5, O. Trott 7, Hübner 6, Gabel-Schindler 4, Reichenbächer 4, Willenweber 2, Schäfer 1. (Manuel Brandenstein)