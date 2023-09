TG-Trainer Hazim Prezic freut sich über mehr Angriffsoptionen im Mündener Rückraum

Von: Per Schröter

Neue Optionen: Philipp Nörtemann (am Ball) soll die TG vor allem spielerisch weiterbringen, Marcel Mangels (links) ist in der Kreismitte gefragt. © Per Schröter

Im Interview spricht Trainer Hazim Prezic über die bevorstehende Saison der TG Münden in der Handball-Verbandsliga.

Hann. Münden – Mit dem Heimspiel gegen den TSV Groß Lafferde starten die Verbandsliga-Handballer der TG Münden am morgigen Samstag (18.45 Uhr) in die neue Saison. Nach Platz fünf in der zurückliegenden Spielzeit würde den Mündenern diesmal schon ein sechster Platz reichen, um in der Saison 2024/25 in der dann neu strukturierten Oberliga spielen zu können. Wir sprachen mit Trainer Hazim Prezic.

Herr Prezic, wie lief in diesem Jahr die Vorbereitung?

Hazim Prezic: Nicht so optimal, wie ich es mir gewünscht hätte! Wir hatten zwei Wochen unsere Halle nicht zur Verfügung und mussten nach Dransfeld ausweichen, wo wir aber ohne Harz trainieren mussten. Dadurch mussten wir leider auch zwei bereits vereinbarte Trainingsspiel absagen.

Gibt es auch Positives zu berichten?

Natürlich! Die Jungs haben richtig gut mitgezogen und die meisten sind schon überraschend fit aus der Sommerpause zurückgekehrt. Das Team hat ein neues Gesicht und ist durch die Zugänge noch jünger geworden. Dadurch mussten wir im Spiel einiges umstellen. Und es lässt sich jetzt schon sagen, dass das Umschaltspiel, die erste und zweite Welle und auch die Abläufe im Angriff schon richtig gut sitzen.

Und die Abwehr?

Nach dem Abgang unseres langjährigen Abwehrchefs Marc Imberger ist das unsere größte Baustelle. Noch läuft es da nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Aber das wird schon noch…

Wie machen sich die Neuen?

Mit Philipp Nörtemann und Thorge Abel haben wir deutlich mehr Breite in unseren Rückraum bekommen. Philipp ist spielerisch unheimlich stark, Thorge im Spiel in die Tiefe. Mit ihnen im Kader können wir viel variabler spielen als bisher. Bei Marcel Mangels stimmen Wille und Einstellung, aber er muss sich nach drei Jahren in Hessen erstmal wieder an das Spiel mit Harz gewöhnen. Auch wenn er noch ein wenig Zeit braucht, hat auch Marcel mich positiv überrascht.

Was ist bei den Heimspielen neu in dieser Saison?

Da ist vor allem die Anstoßzeit. Nachdem wir sonst immer unsere Heimspiele um 19.15 Uhr begonnen haben, geht es jetzt schon um 18.45 Uhr los. Das war mein Wunsch, denn so hat die Mannschaft nach den Spielen noch die Möglichkeit, gemeinsam etwas Essen zu gehen. Neu ist auch unser Hallensprecher Ralf Meyer aus Kassel, der schon in der vergangenen Spielzeit die beiden letzten Spielen am Mikrofon stand und der jetzt immer für Stimmung sorgen wird.

Was sind Ihre Saisonziele?

Mein Ziel ist ein Platz unter den ersten Vier und damit eine Verbesserung gegenüber der Vorsaison. Ich denke, dieses Ziel ist auch realistisch, da unser Team stärker sein dürfte als zuletzt. Hinzu kommt, dass die Liga etwas schwächer sein könnte, da viele starke Spieler ihre Vereine verlassen haben und jetzt höherklassig spielen.

Wenn Sie für die anstehende Spielzeit einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?

Dass wir vom Verletzungspech verschont bleiben! Dieser Wunsch hat sich aber leider schon vor dem ersten Spiel zerschlagen, nachdem sich Christopher Barth beim VHM-Cup schwer am Ellenbogen verletzt hat und auf unbestimmte Zeit ausfällt. Und zu allem Überfluss ist Lasse Hellemann im Training umgeknickt und droht für Samstag auch auszufallen. Sollte ich aber noch einen zweiten Wunsch äußern dürfen, dann würde ich mir in jedem Spiel eine volle Halle wünschen. Die tolle Atmosphäre mit vielen unserer Fans im Rücken macht die Gymnasiumhalle für unsere Gegner nämlich fast uneinnehmbar.

Was können sie zum Abschluss über Auftaktgegner MTV Groß Lafferde sagen?

Der MTV hat uns in der vergangenen Saison die erste und mit 19:37 auch heftigste Niederlage zugefügt. Und auch im Rückspiel in eigener Halle haben wir uns beim 33:29 recht schwergetan. Das ist eine Mannschaft, die vor allem auf Außen und am Kreis sehr gut besetzt ist. Allerdings die Groß Lafferder mit Arne Hansen seinen wichtigsten Spieler und dazu noch zwei weitere Akteure verloren, sodass man mal abwarten muss, wie sie das kompensieren können.

Vorfreude auf die neue Saison: TG-Trainer Hazim Prezic peilt mit den Mündern eine Top-Vier-Platzierung an. © Privat

Zur Person

Hazim Prezic (60) wurde in Visoko (heute Bosnien) geboren, lernte dort das Handballspielen und schaffte es 1984 in die jugoslawische Nationalmannschaft. In Deutschland spielte der gelernte Versicherungskaufmann für den VfB Kassel und später als Spielertrainer für die SG Böddiger/Deute. Weitere Trainerstationen waren HSG Landwehrhagen (2. Bundesliga) und SVH Kassel (Regionalliga). Prezic ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.