TuSpo Weser Gimte muss zum Liga-Auftakt schon wieder zu Sparta

Fußball-Bezirksliga

+ © Per Schröter Muss passen: Bernd Abeln (rechts), der beim Pokal-Aus vergangenen Sonntag gegen Sparta (Spielszene) zu den besten Gimtern zählte, steht seinem Team beim Bezirksliga-Auftakt nicht zur Verfügung. © Per Schröter

Gimte. Mit dem Auswärtsspiel beim amtierenden Vizemeister Sparta Göttingen starten die Bezirksliga-Fußballer des TuSpo Weser Gimte am Sonntag in die neue Saison (Anpfiff auf der Bezirkssportanlage am Groner Greitweg: 15 Uhr).