Frauen der TG Münden ohne Druck in die Saison

Von: Manuel Brandenstein

Teilen

Schlag auf Schlag: Sarah Gronemann und die TG haben einen Heimspieltag. © Per Schröter

Nach fünf Jahren Oberliga-Volleyball geht es für die Frauen der TG Münden ab dem Wochenende in der Verbandsliga weiter.

Hann. Münden – Nach dem Abstieg will Trainer Robert Breuer über eine sofortige Rückkehr erst gar nicht sprechen. Obwohl er vor dem Auftakt am Samstag in eigener Halle gegen Weende II und den TC Hameln recht zuversichtlich klingt. Los geht es in der Halle am Werraweg um 15 Uhr.

Nach der zurückliegenden nervenaufreibenden Saison waren bei der TG alle froh, mal eine längere Auszeit nehmen zu können. Während der Sommerferien nahm das Team mit frischen Kräften die Vorbereitung in Angriff. Dabei konnten sich die Testspiele durchaus sehen lassen. Unter anderem wurde Liga-Rivale Tuspo Weende II und kürzlich auch der hessische Nachbar aus Bergshausen bezwungen. „Die Spiele haben mir Zuversicht gegeben, dass wir auf einen erfolgreichen Saisonauftakt hoffen dürfen“, sagt Robert Breuer.

Was ihn gefreut hat: Die TG hatte keine Abgänge zu verzeichnen. „Stattdessen ist es bei uns eher so, dass einige Spielerinnen allmählich wieder zurückkehren“, stellt der Trainer fest. So dürfte Jasmin Drube nach einer Babypause wieder die Spielmacherposition einnehmen. Auch bei der seit längerer Zeit pausierenden Jana Wartenberg besteht die Möglichkeit auf neuerliche Einsätze. „Ich bin wirklich froh, dass alle geblieben sind und die neue Saison auch so angehen wollen“, sagt Breuer weiter.

Bekannte Gesichter also in den Mündener Reihen. Doch die Konkurrenz in der nur sieben Vereine umfassenden Verbandsligastaffel 4 ist neu. Gleich dreimal kommen die Gegnerinnen aus dem Raum Hameln (TC Hameln, Weserbergland-Volleys und MTV Bad Pyrmont). Außerdem geht es zum VT Südharz in die Halle nach Herzberg, in die Nähe von Hildesheim (VSG Düngen/Holle/Bodenburg) und zum Nachbarn Tuspo Weende II. „Für die Mädels ist es sicherlich auch schön, sich mal gegen neue Gegner testen zu können“, so Breuer weiter.

Robert Breuer möchte in erster Linie den Spaß am Spiel zurückgewinnen. Zuletzt war doch mehr Kampf und Krampf vorherrschend, was mit dem Abstieg endete. „Wir wollen in der neuen Klasse einfach ambitioniert zeigen, was wir können!“

Den Saisonstart möchte die TG auch zu einigen Tests im Mannschaftsgefüge nutzen. Robert Breuer sagt, dass beispielsweise Julia Wetzorke ihr neue Heimat auf der Libera-Position finden könnte. „Aber das muss alles noch ausprobiert werden“, so der Coach. (Manuel Brandenstein)