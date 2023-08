Werratal stürmt mit 3:0-Sieg in die Spitzengruppe

Von: Per Schröter

Leon Fromm freut sich über das Tor zum 3:0. © Per Schröter

Fußball-Bezirksligist SG Werratal hat Göttingen 05 II mit 3:0 besiegt und ist nun Tabellenvierter.

Hedemünden – In der Fußball-Bezirksliga kommt die SG Werratal langsam so richtig in Schwung. Mit dem souveränen 3:0 (0:0)-Heimerfolg über Aufsteiger 1. SC Göttingen 05 II feierte das Team von Trainer Matthias Weise nicht nur den dritten Sieg im vierten Saisonspiel, sondern zeigte dabei auch die bislang mit Abstand beste Leistung.

„Das war schon ziemlich überzeugend“, freute sich Weise nach dem Schlusspfiff. „Wenn es heute überhaupt etwas auszusetzen gibt, dann ist es die wieder einmal zu schwache Chancenverwertung.“ Tatsächlich hatte seine Mannschaft Spiel und Gegner über die kompletten 90 Minuten fest im Griff gehabt, wobei diesmal alle Rädchen ineinandergriffen. Angefangen vom fehlerfreien Philip Schmand im Tor (der gut mitspielte, allerdings nicht ein einziges Mal geprüft wurde), über eine nicht zu knackende Abwehrreihe, ein gut gestaffeltes und hoch attackierendes Mittelfeld bis zu den beiden Sturmspitzen Leon Fromm und Lucas Gutheil, die immer wieder für Alarm im gegnerischen Strafraum sorgten, lief an diesem Sonntag alles wie geschmiert.

Dass es zur Pause noch 0:0 stand, grenzte eigentlich schon an ein Wunder. Zwar schafften es die Gastgeber gegen die körperlich robusten und sich tapfer wehrenden Göttinger zunächst nicht, sich hochkarätige Torchancen zu erspielen (die einzige im ersten Durchgang vergab Leon Fromm allein aufs Tor zugehend/40.). Doch die Weise-Elf war so überlegen, dass die Gäste es kaum einmal über die Mittellinie schafften und der Führungstreffer permanent in der Luft lag.

Ein fulminanter und unhaltbarer 17m-Flachschuss von Mannschaftskapitän Marc Glatter löste nach einer knappen Stunde dann aber den Knoten. Zehn Minuten kombinierten sich Hendrik Suslik und Leon Fromm im linken Strafraum bis an die Grundlinie durch und die scharfe Hereingabe von Fromm brauchte Lucas Gutheil nur noch aus kurzer Distanz über die Linie zu drücken. Den Deckel endgültig drauf packte kurz vor Schluss Fromm selbst, als er nach erneuter starker Vorarbeit von Suslik SC-Keeper Engelhardt aus zwölf Metern keine Abwehrchance ließ.

Auch wenn man angesichts der tollen Mannschaftsleistung eigentlich keinen Spieler hervorheben sollte, verdienten sich zwei dann doch ein Sonderlob: Einer von ihnen war Dominik Wallner, der sich als Rechter Verteidiger immer wieder ins Angriffsspiel einschaltete und ein mörderisches Laufpensum absolvierte. Der andere war Moritz Niebuhr, der im offensiven Mittelfeld mit seiner Präsenz und seinen vielen Balleroberungen immer wieder dazu beitrug, dass die Göttinger Angriffsbemühungen bereits im Kern erstickt wurden.

SG Werratal: Schmand – Wallner, Alt, Heritz, Kraft – Winter (79. Dal), Niebuhr, Glatter, Suslik – Fromm (90.+1 Rühl), Gutheil (71. Hildebrand).

Tore: 1:0 Glatter (59.), 2:0 Gutheil (70.), 3:0 Fromm (90.).

Mit Power zum 3:0-Erfolg für die SG Werratal: Marc Glatter, Torschütze zum 1:0, zieht ab, rechts Nachwuchs-05er Kodjo Tiassou. © Per Schröter