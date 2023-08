Die Fußball-Kreisoberliga Nord startet in die neue Saison

Fragen und Antworten

+ © Stefan Kost-Siepl Der Kampf um den Ball beginnt in der Kreisoberliga wieder: Auf unserem © Stefan Kost-Siepl

Aufsteiger SG Michelsrombach/Rudolphshahn und Rot-Weiß Burghaun eröffnen heute Abend, ab 19 Uhr, die neue Spielzeit in der Fußball-Kreisoberliga Fulda Nord.

Hersfeld-Rotenburg – Wir beantworten vor dem ersten Spieltag einige Fragen.

Welche Mannschaften sind neu in der Klasse?

Drei Mannschaften sind völlig neu. Gruppenliga-Absteiger FSV Hohe Luft sowie die A-Liga-Meister SG Werratal und Michelsrombach/Rudolphshan. Zudem gibt es zwei neugegründete Spielgemeinschaften: die FSG Jossatal, die sich aus Breitenbach, Hattenbach und Niederjossa zusammensetzt, sowie die SG Ludwigsau, die von Friedlos, Mecklar, Meckbach und Reilos gegründet wurde.

Wie viele der 16 Mannschaften kommen aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg?

Elf Teams, darunter mit der FSG Bebra, dem ESV Weiterode und der SG Gudegrund nur noch drei Mannschaften aus dem Altkreis Rotenburg. Die restlichen fünf Teams – dazu zählen die SG Dittlofrod/Körnbach, SG Kiebitzgrund/Rothenkirchen, SG Michelsrombach/Rudolphshan, RW Burghaun und SV Steinbach II kommen aus dem Landkreis Fulda.

Welche Teams zählen in dieser Saison zu den Favoriten?

Immer wieder hört man in Fußball-Kreisen drei Namen. Die SG Dittlofrod/Körnbach, FSG Bebra und SG Niederaula/Kerspenhausen werden von vielen Vereinsverantwortlichen zu den Titelkandidaten gezählt.

Welches Programm haben die drei heimischen Teams zum Auftakt zu bewältigen?

Nur die FSG Bebra darf vor heimischem Publikum starten. Zum Auftakt empfängt das Team von Andelko Urosevic am Sonntag, 15 Uhr, die FSG Jossatal. Die SG Gudegrund und der ESV Weiterode dagegen bestreiten Auswärtsspiele. Die Sportgemeinschaft aus Niedergude ist ab 13.30 Uhr beim SV Steinbach II gefordert, und die Eisenbahnstädter treten ab 15 Uhr in Ausbach bei der SG Friedwald/Ausbach an.

Mit welchen Erwartungen geht der Vizemeister der vergangenen Saison, die FSG Bebra, in die Saison?

Trainer Andelko Urosevic schraubt die Erwartungen vor dem Saisonstart etwas herunter. Zu viele Leistungsträger seien im August und September verhindert. „Viele fahren in den Urlaub“, erklärt der Coach und spricht von einer schwierigen personellen Situation. „Wir wissen nicht, wo wir nach der Vorbereitung stehen“, sagt Urosevic, für den auch Gegner Jossatal noch eine große Unbekannte ist.

Wie sieht es in Niedergude aus?

„Dominanter auftreten“ als in den vergangenen Spielzeiten – das ist das Ziel, das sich die SG Gudegrund gesetzt hat. „Wir wollen ordentlichen Fußball spielen“, sagt Maik Leidorf, der neue Trainer der SG, der zuvor die Al-heimer Junioren betreute und daher einige der Spieler gut kennt, die neu zum Kader hinzugestoßen sind.

Am Sonntag, ab 13.30 Uhr, gastiert die SG bei der zweiten Garnitur des Hessenligisten SV Steinbach. „Eine Wundertüte“, glaubt Leidorf. Im bislang letzten Vergleich der Teams setzte Steinbach mehrere Akteure aus dem Hessenligakader ein. Den Gudegrundern fehlen sieben oder acht Spieler wegen Urlaub.

Und was erwartet den ESV Weiterode in Ausbach?

„Das wird ein hartes Spiel für uns. Friedewald wird durch Mike Lindemann, der einer der besten Trainer im Kreis ist, noch eine Schippe draufgelegt haben. Es wird auf unsere Chancenverwertung ankommen“, sagt ESV-Trainer Andreas Rygula, der mit einem Punkt zufrieden wäre.

(Alicia Kreth Und Rainer Henkel)