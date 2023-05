Lüdersdorf und Richelsdorf scheitern in der Aufstiegsrelegation knapp

Von: Alicia Kreth

Im Enddoppel unterlegen: Richelsdorfs Hans-Jörg Schubert. © Thomas Walger

Die Sporthalle an der Schwimmbadstraße in Heuchelheim war am Wochenende für die Tischtennis-Teams aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg kein gutes Pflaster.

Hersfeld-Rotenburg – Sowohl der TTC Lüdersdorf als auch der TTC Richelsdorf verpassten bei der Relegation den Aufstieg in die nächsthöhere Liga. Wir werfen einen Blick auf die Entscheidungen bei den Herren:

Hessenliga

Die Rückkehr in die Hessenliga hat der TTC Lüdersdorf knapp verpasst. Nach dem gelungenen 9:6-Auftakt gegen den TTC Salmünster folgte am Samstagabend eine bittere 3:9-Niederlage gegen die TG Langenselbold II, den stärksten Konkurrenten in dieser Relegation. „Wir sind natürlich enttäuscht, weil wir uns viel vorgenommen hatten“, sagte Lüdersdorfs Mannschaftskapitän Christian Meise. Er trug durch seinen Erfolg im Doppel mit Simon Hans dazu bei, dass der Verbandsliga-Vizemeister gegen Salmünster schnell auf die Siegerstraße fand. Den größten Anteil am letzendlich knappen 9:6-Sieg hatte aber das vordere Paarkreuz um Florian Bierwirth und Nikolas Schade, das fünf Punkte – einen im Doppel und vier im Einzel – beisteurte.

Anschließend standen sich Salmünster und die TG Langenselbold II gegenüber, die sich nach rund fünf Stunden Spielzeit 8:8 trennten. Diese lange Pause wurde den Herren aus dem Ortsteil der Stadt Bebra zum Verhängnis. „Man sitzt da und die Knochen werden nicht besser“, so Meise, der ergänzt: „Diese Wartezeit war im Resümee mit ein Problem.“

Denn Lüdersdorf legte gegen Langenselbold II einen Kaltstart hin, verlor alle drei Doppel und das erste Einzel. „Wir standen dann richtig unter Druck“, sagte Meise, dessen Team in der Folge durch Florian Bierwirth, Simon Hans und Marvin Schubert auf 3:4 verkürzte. Es waren allerdings die letzten Punkte für die Lüdersdorfer. „Wir haben alles versucht, aber am Ende hat es nicht mehr gereicht“, resümierte Meise, der seinen Blick bereits auf die nächste Saison richtet: „Dann versuchen wir es wieder“, betont er.

Verbandsliga

Von Beginn an entwickelte sich zwischen dem TTC Richelsdorf und dem TSV Marburg-Ockershausen ein spannendes Match, in dem die Wildecker allerdings viel Pech hatten. Schon die Doppel Marvin Roppel/Marcel Madus und Karl Simon/Maximilian Rhein gingen erst in den Verlängerungen knapp mit 2:3 verloren.

Die Siege von Hans-Jörg Schubert/Uwe Merzendorfer sowie Roppel (2), Schubert, Madus und Merzendorfer ließen Richelsdorf beim Stand von 6:7 aber weiter vom Verbandsliga-Aufstieg träumen. Anschließend unterlag Madus in fünf Sätzen, doch Rhein hielt die Partie durch seinen 3:1-Erfolg weiter offen.

Im Enddoppel hätte dem Bezirksoberliga-Vizemeister ein knapper Sieg gereicht, und tatsächlich schnupperten Schubert/Merzendorfer lange am Punktgewinn. Doch im fünften Satz, der 2:11 verloren ging, ging den Wildeckern dann die Kraft aus. Der TTC tritt durch die 7:9-Niederlage in der nächsten Saison also erneut in der Bezirksoberliga an.

Bezirksliga

Da der TTC Rhina auf seine Teilnahme verzichtete, ging es in der Relegation der Bezirksliga Gruppe 3 nur noch darum, ob der SV Asbach-Bad Hersfeld den Klassenerhalt packt oder ob der Vizemeister der Bezirksklasse Gruppe 5, der TSV Wichmannshausen, aufsteigt. Genau diesen Aufstieg machten die Herren aus dem Werra-Meißner-Kreis, zu denen mit Sascha Dreer und Norbert Hollerung ehemalige Spieler aus dem hiesiegen Kreis zählen, mit einem 9:6-Erfolg in einem dramatisch engen Entscheidungsspiel perfekt. Dabei hatten die Hersfelder großes Pech, denn der SV verlor fünf von sieben Sätzen, die in die Verlängerung gingen.

Bezirksklasse

Der ESV Ronshausen II hat den Aufstieg in die Bezirksklasse verpasst. Der Kreisliga-Dritte verlor das Relegationsspiel gegen den TTC Lax Bad Hersfeld III klar mit 1:9. Mario Steinhäuser/Patrick Schuchardt sorgten für den Ehrenpunkt der Ronshäuser, die in der nächsten Saison gemeinsam mit der ersten Mannschaft in der Kreisliga spielen.

(Alicia Kreth und Norbert Möller)

Viele Anhänger im Rücken: Der TTC Lüdersdorf konnte bei der Relegation in Heuchelheim auf die Unterstützung zahlreich mitgereister Fans zählen. Die Rückkehr in die Hessenliga verpasste das Team dennoch knapp. © TTC Lüdersdorf/nh