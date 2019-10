Die beiden ESV aus Weiterode und Hönebach sind gefordert

Fußball-Kreisoberliga HEF-ROF

+ © Thomas Walger Einsatz nicht sicher: Ob die angeschlagenen Pascal Freitag (ESV Weiterode, links) und Marius Zilch (ESV Hönebach, Mitte) spielen können, ist f raglich. Weiterodes Kapitän Matthias Grassmann (rechts) aber wird gegen Hersfeld dabei sein. © Thomas Walger

Der letzte Spieltag der Vorrunde steht in der Kreisoberliga an. Der Herbstmeister, also die Elf, die nach der ersten Saisonhälfte führt, ist aber schon gefunden.