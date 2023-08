ESV Ronshausen: Aufstieg ist das erklärte Ziel

Fußball

+ © Alicia Kreth Den Kehlberg im Rücken: Die Fußballer des ESV Ronshausen um Trainer Sebastian Nölke (vordere Reihe, Mitte) starten mit zwei Teams in die neue Saison. Die erste Mannschaft will in der Kreisliga B 1 den Aufstieg schaffen. © Alicia Kreth

Für die Fußballer des ESV Ronshausen schlägt morgen die Stunde der Wahrheit – im doppelten Sinne.

Ronshausen – Zum einen startet die in diesem Jahr neu gegründete zweite Mannschaft in den Spielbetrieb, zum anderen nimmt die erste Mannschaft einen neuen Anlauf, um die Rückkehr in die Kreisliga A endlich perfekt zu machen.

Mit dem freiwilligen Rückzug in die Kreisliga B wagte der Verein im Frühjahr 2021 einen Neuanfang. Für Winfried Reichhold, Vorsitzender Spielbetrieb beim ESV, war es der erste richtige Schritt zurück in eine erfolgreiche Zukunft. „Wir können stolz auf uns sein. Viele Rädchen haben ineinandergegriffen, das Drumherum stimmt“, so Reichhold, der optimistisch ergänzt: „Nachdem wir uns jetzt gefunden und neu formiert haben, wollen und müssen wir den traditionsreichen ESV nun wieder aufsteigen lassen.“

Nah dran an diesem Ziel waren die Ronshäuser schon in der vergangenen Saison, doch da waren die Konkurrenten SG Hessen/SVA/SpVgg Hersfeld und ESV Hönebach II noch den entscheidenden Tick konstanter, weshalb es am Ende nur zu Platz drei gereicht hat. Nun aber sieht sich der ESV selbst in der Favoritenrolle, der Aufstieg ist das erklärte Ziel.

„Alle gucken auf Ronshausen, aber wir müssen es auch auf den Platz bringen“, weiß Trainer Sebastian Nölke, der im vergangenen Sommer beim B-Ligisten anheuerte und mit zum erfolgreichen Abschneiden auf und abseits des Platzes beitrug. Neue Ideen brachte er ins Training ein, organisierte Einheiten im Schwimmbad und Zumba-Training – „viele Sachen, die Spaß machen und das Teamgefüge stärken“, erklärt Kapitän Ole Brinkmann.

„Wir wollen hier etwas aufbauen, was die vergangenen Jahre etwas liegen gelassen wurde – Spaß, Freude und Erfolg“, ergänzt Brinkmann, dessen Verein im dritten Anlauf die Rückkehr in die A-Liga schaffen will. „Alle sind bissig und haben Lust“, betont er.

Dieses besondere Mannschaftsgefüge, von dem der Kapitän spricht, hat sich auch im Umfeld des Vereins herumgesprochen. Der Zuspruch in der Sommerpause war so groß, dass die Ronshäuser für die neue Spielzeit gar eine zweite Mannschaft meldeten, die in der Kreisliga B 2 antritt. „Das mussten wir machen, sonst hätten wir wieder Spieler verloren“, erklärt Reichhold.

Die beiden prominentesten der insgesamt 16 Neuzugänge kommen von Gruppenligist ESV Hönebach. Tim Kleinschmidt soll dabei helfen die Lücken in der Offensive nach dem Abgang von Torjäger Alexandru Pescaru zu schließen. Marvin Ehmer dagegen soll in der Defensive für weitere Stabilität sorgen.

„Ronshausen hat den richtigen Weg eingeschlagen. Ich habe gesehen, dass sich vor der eigenen Haustür wieder etwas tut und wollte wieder mit den Jungs aus meinem Heimatverein spielen“, erklärt Kleinschmidt die Gründe für seinen Wechsel, und fügt mit einem Augenzwinkern an: „Es ist gar nicht so schlecht, dass Ronshausen noch nicht aufgestiegen ist. Dann machen wir es eben nächstes Jahr zusammen und können dann gemeinsam feiern.“

Zum Auftakt der Saison stehen zwei Auswärtsspiele für den ESV auf dem Programm. Die erste Mannschaft tritt ab 13 Uhr in Reilos bei der SG Ludwigsau II an, die Zweite zeitgleich in Heenes.

Viel getan hat sich in der Sommerpause beim ESV Ronshausen. Neben Tim Kleinschmidt und Marvin Ehmer (beide ESV Hönebach) verstärken Pascal Freitag (ESV Weiterode), Pascal Balk, Ionut Vlad, Gelu Handrag (alle SG Haselgrund/Breitenbach), Dennis Neis (FC Eisenach), Luis Kallée, Matteo Capano (beide FSG Bebra), Nermin Miftari (Ausland), Norman Nieborowsky (FC Real Español Bebra), Louis Schade (eigene Jugend), Mohammad Al Dawla, Jesko Steinhäuser, Jan Steinhäuser und Johannes Sauer (alle vereinslos) den Verein. Demgegenüber stehen mit Alexandru Pescaru (ESV Weiterode), Johannes Günes (FC Real Español Bebra) und Jamal Hemmati (Polen) nur drei Abgänge.

(Alicia Kreth)