Bebras Fußballer hoffen auf ein Endspiel

Müssen ihre Hausaufgaben machen und auf einen Patzer der Konkurrenz hoffen: Yannik Mainz (vorne) und Bebra hoffen leise auf ein Endspiel am letzten Spieltag.

Hersfeld-Rotenburg – In der Fußball-Kreisoberliga Fulda Nord steht am Samstag der vorletzte Spieltag an. Interessant wird es dabei sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller – einen Spieltag vor Schluss könnten die Meisterschaft und der Abstiegskampf bereits entschieden sein.

2der insgesamt vier Mannschaften aus dem Altkreis Rotenburg sind am Samstag im Einsatz. Die FSG Bebra tritt ab 15 Uhr in Dittlofrod bei der SG Dittlofrod/Körnbach an, und der ESV Weiterode gastiert ab 16 Uhr in Untergeis bei Spitzenreiter SG Neuenstein. Die SG Gudegrund, die ihre Partie vom vorletzten Spieltag vorverlegte, und die SG Wildeck sind dagegen spielfrei.

4Kilometer beträgt die Entfernung zwischen der Biberkampfbahn in Bebra und dem Sportplatz in Weiterode. Beide Teams rivalisieren seit Jahren, doch könnte der ESV am Samstag Schützenhilfe für die FSG leisten. Mit einem Sieg gegen Neuenstein – und gleichzeitigem Erfolg des Tabellenzweiten in Dittlofrod – würde der Titelkampf noch einmal unerwartet spannend werden und die Kreisoberliga hätte ihr wahres Finale am 3. Juni in Bebra.

6Punkte beträgt der Rückstand des Tabellenzweiten Bebra auf Ligaprimus Neuenstein. Das Torverhältnis ist bei beiden Teams ähnlich – die SGN hat 83 Treffer erzielt und 30 zugelassen, die Eisenbahnsportler 78 Tore geschossen und 29 kassiert.

12Spiele ist Bebra nun schon in Folge ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am 4. November beim 1:3 im Heimspiel gegen Niederaula/Kerspenhausen. Seitdem gab es für das Team von Andelko Urosevic elf Siege und ein Unentschieden. Gegen Dittlofrod/Körnbach soll nun der dritte Sieg in Folge her. Das Hinspiel entschied die FSG klar mit 5:0 für sich.

40Treffer alleine hat Dominik Oelschläger in dieser Saison bereits erzielt und führt damit die Torjägerliste mit großem Abstand an. Am vergangenen Wochenende beim 4:3 der Neuensteiner gegen Dittlofrod/Körnbach blieb er torlos. Dass der Stürmer auch am Samstag ohne eigenen Treffer bleibt, dafür will die beste Defensive der Liga aus Weiterode sorgen.

52Zähler hat der ESV Weiterode auf dem Konto – und damit genauso viele wie Tabellennachbar SG Niederaula/Kerspenhausen. Beide kämpfen noch um Rang drei – mehr oder weniger ist nicht mehr drin.

74Minuten dauerte es im Hinspiel zwischen Weiteorde und Neuenstein, ehe Daniel Schwarz den goldenen Treffer für die Spielgemeinschaft erzielte. Weil die Neuensteiner damals ihre liebe Müh’ mit dem Gegner hatten, weiß Trainer Christian Pfeiffer auch: „Das wird schwer genug werden.“ Dennoch hofft er darauf, dass die Meisterparty am Samstagabend in Untergeis steigen kann: „Wir waren jetzt ein Jahr lang vom ersten Spieltag an Tabellenführer. Auf der letzen Meile können wir uns eigentlich nur selbst im Wege stehen.“

84Gegentore hat die SG Wildeck in dieser Saison bereits kassiert. Der Tabellen-15. steht bereits als erster direkter Absteiger fest. Einen möglichen zweiten Absteiger ermitteln der FV Friedlos (20 Punkte) und der SV Rot Weiß Burghaun, die am Samstag im direkten Duell in Burghaun aufeinandertreffen.

