Ein Hauch von Real Madrid in Bebra: 26 Nachwuchsfußballer trainieren mit den Königlichen

Von: Alicia Kreth

Durchgetaktet war die letzte Oster-Ferienwoche für 26 junge Fußballer aus den Kreisen Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner. Die Nachwuchssportler hatten einen Platz in der Fußballschule von Real Madrid erhalten und durften auf dem Kunstrasenplatz der Biberkampfbahn in Bebra neue Tricks am Ball erlernen.

1 / 22 Ein Hauch von Real Madrid in Bebra: 26 Nachwuchsfußballer trainieren mit der Fußballschule der Königlichen. © Alicia Kreth

